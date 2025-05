El artista Silvestre Francisco Dangond Corrales nunca pensó, aquella noche del 16 de julio de 2002, cuando se presentó en el corregimiento del Carmen, municipio de El Paso, Cesar, que con el paso del tiempo, iba a llegar tan lejos gracias a su talento, carisma y capacidad musical.

Entonces, después de tantos malabares y de poner su voz a dar vueltas en distintos escenarios ganando reconocimientos, como tres Premios Grammy Latino, regresa tomado de la mano del acordeonero Juancho De la Espriella, el mismo que hace 10 años andaba por otro camino. Se encontraron y grabaron la producción musical El último baile con canciones untadas de antología, dulzura, amor y felicidad.

Precisamente esas canciones comenzaron a escucharse en una fecha especial, el pasado 12 de mayo, día del cumpleaños de Silvestre Dangond. Él, en vez de recibir regalos, entregó su corazón envuelto en notas de acordeón y donde continúan desfilando 13 canciones con mensajes nacidos del alma de distintos compositores.

Cortesía Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella, conformaron una dupla exitosa en el vallenato.

Este nuevo reencuentro Juan Mario de la Espriella lo definió de la siguiente manera. “El reencuentro era soñado por millones de seguidores y gracias a Dios se cumplió en el momento preciso. Nosotros, primero en la grabación nos dimos gusto, sabiendo que llegaría directo al corazón de todos. La alegría es grande y lo merecíamos por todo lo que hicimos en años anteriores donde grabamos siete producciones musicales. Esto es una obra de arte musical por todo el proceso creativo”.

Propósito emocional

En medio de los sentimientos encontrados donde el corazón no pidió permiso y el pensamiento se tomó entre las manos, Silvestre Dangond con una sonrisa que se repetía a cada instante, confesó. “Con los deseos del corazón nunca se pelea porque siempre perdemos. De verdad, esta producción musical con Juancho De la Espriella, a quien agradezco, no competirá con ninguna. Su propósito es emocional, genuino y se entrega para que todos la disfruten con el alma. Se hizo durante siete meses en un ambiente intimo e irrepetible”.

La gran sorpresa entre las canciones grabadas, exactamente el merengue Secreto raro de la autoría de Luis Enrique Martínez, es la invitación de Silvestre Dangond a su señor padre William José ‘el Palomo’ Dangond Baquero, para que lo acompañe en el canto.

El legendario cantante al indagarlo se quedó corto de palabras y las lágrimas sin detenerse hicieron un recorrido por sus mejillas. “Le sigo agradeciendo a Dios por todo, y más a mi hijo al convocarme a cantar. Siempre ha tenido mi respaldo porque es la continuidad de mi carrera musical y con todos los honores. Muchas gracias al Silvestrismo”.

Las luchas de Silvestre

Todo comenzó el 28 de febrero de 2022 cuando Silvestre Dangond grabó su primera producción musical Tanto para ti, al lado del acordeonero Román López, sabiendo con su voz descifrar el rompecabezas que le pusieron los compositores y cuya fijación estaba en graficar los acontecimientos cotidianos donde no existía ninguna tregua y el amor tampoco encontraba el cielo. Eran metáforas expresando la eternidad del sentimiento estando el camino bendecido.

Jeisson Gutierrez A sus 45 años Silvestre está lleno de energía para asumir una nueva gira.

En ese campo el artista urumitero se desenvolvió como pez en el agua, saliendo victorioso porque interpretó el sentimiento popular, ese que se la pasa dándole vueltas a la vida sin rumbo fijo, pero que tiene la virtud de causar las alegrías o las tristezas en el tiempo justo.

El artista no quiso regresarse a ese lejano ayer, sino que anotó muy convencido. “Quiero seguir viviendo los momentos que me regala la vida al lado de todos y cantando lo que me gusta. Más ahora, cuando veo el agradecimiento general a lo que hago. Eso sí, teniendo a Dios en primer lugar. Dios es mi guía, mi amparo y mi fortaleza. Con Dios todo es posible”.

Todo lo resumió en seguir viviendo el presente, dedicado a su arte, llevando alegrías a distintas partes del mundo y complaciendo a esos miles de seguidores que hacen parte de su entorno artístico. “El silvestrismo es mi motor de vida, mi aliento de todos los días y los que nunca me abandonan”.

A Silvestre Dangond, el hijo de William José Dangond Baquero y Dellys Corrales Rojas, lo caracteriza su sinceridad y recuerda la insistencia de sus padres para que fuera arquitecto, pero en el camino de la vida el canto le construyó la mejor maqueta. De esta manera, graficó su obra musical en una sola frase. “Eso es lo que se vive, piensa y siente”.

Ahora se dedica esencialmente a contar los días cuando se volverá a encontrar con sus seguidores. Claro, teniendo los mejores trazos bordados con hilos de color rojo, el propio del Silvestrismo. Esos mismos que se reflejan en cada paso del artista que un día salió de su tierra Urumita, La Guajira, para elevar en lo más alto la cometa del folclor. Esa misma que hoy vuela guiada por los vientos que soplan en sentido favorable hasta caer en la pista de las mejores añoranzas.

Definitivamente, el anunciado baile apenas comienza y se hará sentir en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ de Valledupar, durante los días 30, 31 de mayo y primero de junio de 2025, donde la historia musical de Silvestre Dangond volverá a hacerse sentir cuando su voz despierte todos los sentidos para llenarse de plena felicidad. Después, el corazón galopará hasta cuando cierren el acto de ‘El último baile’ y todos a voz en cuello digan. “Gracias Silvestre Dangond”.