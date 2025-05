Con grandes expectativas el Comité de belleza Región Caribe anunció a seis hermosas candidatas que competirán por obtener el título de Srta Región Caribe para ir al Reinado Nacional de Belleza, que se llevará a cabo en el mes de noviembre.

Este evento, como es sabido, busca resaltar la belleza, talento y el compromiso social de jóvenes mujeres que son el reflejo de la cultura y la alegría caribeña.

Las participantes, elegidas entre un grupo amplio de aspirantes, provienen de diferentes ciudades de la región, cada una con su propia historia y habilidades. Ellas tienen la responsabilidad de no solo competir por el título, sino también de ser embajadoras de la cultura que las rodea.

Durante las próximas semanas, las concursantes se someterán a una intensa preparación que incluirá talleres de pasarela y oratoria, donde tendrán la oportunidad de demostrar su compromiso con la sociedad y sus raíces.

El significado de participar

El concurso de la Señorita Región Caribe no solo centra su atención en la belleza física, sino que también valora la inteligencia, la personalidad y el deseo de servir a la sociedad. Este enfoque integral ha llevado a que el evento no solo sea un simple certamen de belleza, sino una plataforma para empoderar a las jóvenes y alentarlas a hacer una diferencia en sus entornos. Luisa Jiménez, una de las candidatas, contó que este es un sueño que desde siempre ha tenido.

“Desde muy niña mi familia me inculcó un amor muy profundo por nuestra tierra y por nuestras raíces caribeñas. Entonces en mi casa siempre se han hablado con orgullo de lo que somos, lo alegre, lo fuerte y lo resiliente lo lleno de cultura. Ese sentimiento creció conmigo y hoy se ha convertido en una motivación para representar a la Región Caribe con todo lo que implica. Para mí esta experiencia también es una oportunidad para seguir creciendo porque me vengo preparando desde hace cinco años, entonces cada día que pasa es una enseñanza nueva”, expresó.

Luisa agregó que dentro de sus reglas está servir, y que quiere ser esa voz que inspire, que conecte con la gente desde lo auténtico y mostrando que una reina puede liderar, ya sea con trabajo y con identidad.

¿Que harían con el título?

Aunque todas coinciden en realizar obras sociales y dar un ejemplo de valores, lo cierto es que cada una tiene pensado una forma distinta de hacerlo. Paula Guevara cuenta que haría si obtiene el título de Señorita Región Caribe.

“Mi propósito es usar esta plataforma para resaltar el verdadero significado de la belleza, que es una combinación de identidad, compromiso social y empoderamiento. La diferencia siempre va a estar en lo dispuestas que estemos para trabajar por los demás y yo tengo toda la disposición, para mí servir en un trabajo placentero que llena el alma y más cuando se hace con amor y entrega. Y como señorita de Región Caribe, impulsaría proyectos que promuevan la educación cultural en los jóvenes”, anotó.

Una rigurosa preparación

Las candidatas suelen seguir un régimen estricto de ejercicio para mantener una buena forma física. Esto puede incluir rutinas de gimnasio, clases de baile, yoga y entrenamiento cardiovascular. Sin embargo, este no es el único aspecto en el que deben centrarse, las reinas de belleza deben ser elocuentes y asertivas. Laura Saavedra lo explica.

“Yo me he preparado aprendiendo y conociendo mucho más a fondo sobre todos los departamentos que conforman nuestra Región Caribe, sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura y todo esto me ha permitido conectar aún más con nuestra identidad. También he estado fortaleciendo mis habilidades comunicativas, cuidando de mi salud física y mental con mucho ejercicio, con una alimentación balanceada”.

Por su parte, Maria Camila Rada contó que también ha venido creciendo en cuanto a su participación en el concurso de belleza. “Esta preparación ha estado llena de aprendizajes como lo son clases de pasarela, oratoria, fútbol periodístico, la preparación física con SPA y entrenamientos personalizados guiados por mi coach. Busco siempre alimentarme de forma muy sana y estar activa.