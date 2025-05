Por Jonathan Díaz

La emoción de Michael García era evidente. Barranquillero de nacimiento, pero con profundas raíces en la provincia, se convirtió en el primer representante de la Arenosa en llevarse el título de Canción Inédita en el Festival Vallenato. Su obra, ‘Vallenato y Carnaval’, no solo fue una composición ganadora, sino una celebración de identidad, memoria y cultura.

“Es un honor para mí representar a mi tierra barranquillera aquí en el Festival Vallenato. Amo mi ciudad, pero mis raíces son de acá, de la provincia. Me siento muy complacido”, declaró García, visiblemente emocionado tras recibir el reconocimiento.

La inspiración llegó del alma

La historia detrás de la canción es tan emotiva como su melodía. “Cuando llega la época del festival, me entra como una nostalgia. Un día llegué compungido a mi casa y mi esposa me preguntó qué pasaba. Le dije que tenía que hacer una canción. Me encerré y nació rápidamente ‘Vallenato y Carnaval’, un regalo de Dios”, contó el artista.

La composición une las dos fiestas más grandes del Caribe: el Carnaval de Barranquilla y el Festival de la Leyenda Vallenata. “Hoy a Colombia la reconocen por nuestro Carnaval y por nuestro Festival Vallenato. Teníamos que unirlos en una sola canción”, agregó García.

Un esfuerzo colectivo

El éxito de la canción también se debe al trabajo colaborativo. García destacó la participación de su primo, Luchito Daza —quien también ostenta el título de Rey Vallenato— y de su hermano musical, Jorge Mario Peña, también barranquillero que entonó las estrofas del tema.

“Esta canción representa el sueño de muchos de nosotros, los que amamos el vallenato en Barranquilla. Durante años fue un género relegado en nuestra ciudad, pero hoy es número uno”, afirmó Peña.

La canción que enamoró al festival

Con versos como “Se suma el Carnaval, nuestro folclor viene del Guajira y el Cesar, un sentimiento puro que hoy unió la cumbia y la tierra del Cacique Upar”, la canción se convirtió en un himno que celebra la diversidad musical de la región y la unión de dos territorios hermanos.

Michael García no solo hizo historia, también abrió un camino para los nuevos compositores de la capital del Atlántico. “Este premio es para todos los barranquilleros que aman el vallenato. Hoy demostramos que también tenemos alma de juglares”.