Arequipe, cuajada, galleta cuca y panela son algunos de los sabores tradicionales que se evocan a través de ‘Pan con fe’, un producto que es comercializado en diversas panaderías de Barranquilla durante la Semana Santa.

Se trata de una iniciativa que se puso en marcha para dinamizar las ventas de la industria panadera en el país. En ese sentido, 2.500 establecimientos comerciales le han apostado a su fabricación en medio de esta temporada de unión y devoción.

En la capital del Atlántico, este producto se viene elaborando desde hace tres años para esta temporada. Así lo recuerda Juan Carlos Rueda, propietario de la panadería Mister Pan, una de las pioneras en esta iniciativa.

“Barranquilla siempre ha sido pionera en el país y ‘Pan con fe’ no es la excepción. Hace tres años, junto a uno de nuestros proveedores, iniciamos el desarrollo de esta receta. Al principio no fue fácil, hicimos muchas pruebas porque no quedaba como queríamos. Probamos muchas veces hasta lograr el resultado deseado”, dice mientras recorre algunos espacios de la panadería que funciona desde hace más de 16 años y es fuente de empleo para más de 20 personas.

Rueda menciona que la principal motivación es que ‘Pan con fe’ se convierta en una tradición para los barranquilleros en la Semana Mayor, como un símbolo de la unión familiar.

“En esta temporada no solo se puede compartir con productos tradicionales como los dulces, sino también con un pan especial que realza toda la tradición de los panaderos de barrio; además de que el pan nunca falta en la mesa de los barranquilleros y colombianos”, enfatiza.

Incluso, recuerda que el pan es uno de los alimentos considerados como sagrados de acuerdo con las escrituras bíblicas.

“Siempre ha hecho parte de la tradición. En la Biblia se habla de la multiplicación de los panes, de trabajar para que todas las personas tengan siempre el pan de cada día”, agrega con cierta devoción.

Con un precio de $12 mil pesos y siete porciones, este pan promete convertirse en un símbolo de amor y esperanza en esta temporada: “Que sea un motivo de unión familiar y que nos sentemos en la misa para compartir alrededor de este pan tan especial”.

La preparación

Jaime Peluffo no oculta que la elaboración de esta receta ha sido uno de los retos más complicados que ha enfrentado en sus más de 40 años de experiencia como panadero.

“Aunque esta es una receta sencilla, es un pan muy fino. La receta incluye un relleno de arequipe y queso, con una masa muy bien preparada”, dijo el hombre, quien aprendió este oficio por parte de varios de sus tíos que durante mucho tiempo se dedicaron a la elaboración de este alimento ancestral.

Impulso a la industria panadera

La desaceleración económica y la reducción del gasto de los hogares han impactado a los pequeños empresarios en el país, entre ellos, a los panaderos.

Desde este sector económico se ha expuesto que el aumento en el costo de los insumos ha reducido los márgenes de ganancia de los panaderos, desafiando su sostenibilidad.

Por tal motivo, a esta iniciativa se han sumado gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y su Cámara de Molineros de Trigo (Fedemol), la Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela) y la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi).

Pilar Ortiz, directora ejecutiva de Fedemol, resaltó que el pan es mucho más que un alimento: “Es parte de nuestra identidad y tradición. Apoyamos iniciativas como ‘Pan con fe’ que fortalecen el trabajo de los panaderos y resaltan la importancia de la harina de trigo fortificada en la panificación colombiana”.

En se sentido, recalcó que “esta campaña es una oportunidad para impulsar el sector y seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional del país”.

La importancia de la industria del pan

Es de anotar que la industria panificadora es un motor clave de la economía colombiana. Según cifras de Fenalco, el consumo per cápita de pan en Colombia es de 22 kilogramos.

En ese sentido, según el mismo gremio, el 98 % de los colombianos consume pan, así como el 91 % lo incluye en su desayuno. Asimismo, las cifras del sector panificador resaltan que esta industria genera más de 400.000 empleos directos y reporta ventas anuales superiores a los $3 billones.

“Queremos que esta temporada sea una oportunidad de crecimiento para las panaderías locales. Invitamos a todos los colombianos a sumarse a esta iniciativa comprando su pan en la panadería de confianza”, señaló Carlos Mejía, presidente del Grupo Levapan, que hace parte de los impulsores de la iniciativa.