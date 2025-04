El reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez ha anunciado mediante un video en redes sociales una próxima gira por cinco países de Latinoamérica que se realizará entre finales de septiembre y principios de noviembre de 2025.

Le recomendamos: Compositor Rafael Manjarrez es reelegido como vicepresidente de la CISAC

“Estamos muy entusiasmados, espero que ustedes también”, expresó el artista al confirmar que su recorrido incluirá Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia, aunque aún no se han revelado fechas específicas.

Esta gira coincide con el lanzamiento de “Quería Saber”, su primer trabajo discográfico en tres años, que estará disponible en las principales plataformas digitales a partir del 7 de junio. Según informó su sello discográfico, los seguidores del músico podrán disfrutar previamente de dos sencillos: la canción que da título al álbum se estrenará el 24 de mayo, seguida por “América” una semana después.

A sus 77 años, el fundador de la Nueva Trova Cubana reflexiona sobre el contenido de su vigésimo segundo disco: “Las canciones son como este joven y maltrecho siglo, al que espero que un buen día le crezcan alas”. La única composición que no pertenece al siglo XXI es “Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena”, inspirada en textos del destacado revolucionario cubano. El resto de las piezas fueron interpretadas por Rodríguez durante los más de 100 conciertos que ofreció entre 2010 y 2020 en barrios humildes de Cuba.

Le sugerimos leer: Silvestre Dangond y Carín León unen sus voces en ‘Cosas sencillas’

Respecto al título del álbum, el compositor de temas clásicos como “La era está pariendo un corazón” y “Ojalá” confesó: “Primero iba a ser ‘Canciones del siglo XXI (menos una)’. Después pensé en ‘Después’. Por último, me he decidido por ‘Quería saber’. Aunque quizá debería llamarse ‘Quiero saber’, porque eso es lo que me mueve”.

Por el momento, los seguidores del artista deberán seguir a la espera de la confirmación de fechas exactas por países en latinoamérica.