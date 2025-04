Han pasado 15 años desde que Cruce de caminos marcó un antes y un después en la carrera de Santiago Cruz. Para conmemorar este álbum que lo catapultó como una de las voces más emblemáticas del pop colombiano, el cantautor presenta 6:00 a. m. (Versión 2025), una reinvención de uno de sus temas más icónicos, esta vez junto al talento de Junior Zamora.

Esta nueva versión refresca el sonido original con una producción moderna, sin perder la esencia nostálgica y melancólica que hizo de la canción un clásico.

Para el artista, Cruce de caminos fue el trabajo que le dio sentido a su carrera, ese que cambió su vida. “Ya han pasado tantos años desde aquel momento, pero lo sigo recordando con nostalgia y gratitud. Fue un álbum hecho en un lugar emocional muy particular y que logró conectar con muchas personas”, dijo en diálogo con EL HERALDO.

Entrañables recuerdos

El éxito del disco no fue inmediato. Cruz recuerda que antes de su lanzamiento su carrera no atravesaba por un buen momento. “Para mí era la última apuesta. Mi primer disco había sido medianamente exitoso, pero el segundo no funcionó comercialmente. Sentía que si este álbum no pegaba, tendría que replantearme mi futuro”.

El destino tenía otros planes. Con la llegada de Baja la guardia, primer sencillo del disco, su música comenzó a tomar vuelo. La clave, según recuerda, fue cuando Joyce Lozano, de Radio Tiempo, decidió incluir la canción en la programación.

“Radio Tiempo es fundamental en la música, y cuando sumaron la canción, comenzó a expandirse desde Barranquilla hacia toda Colombia. El día que supe que Baja la guardia era un éxito fue en un concierto en Barranquilla”, rememoró.

La colaboración con Junior, fue, según el artista, una alianza artística cargada de magia. “Me gusta colaborar con artistas nuevos… me siento como una especie de vampiro ya viejito que va chupando sangre fresca”, dice entre risas.

“Junior me tiene descrestado. Desde hace un par de años lo vengo siguiendo, y cuando cantó con nosotros en el ensayo entendí que fue una decisión rotundamente acertada. Su manera de cantar, su estética, todo encajó con esta nueva visión de 6:00 a. m.”.

La colaboración con el artista caleño, revelación de la música nacional, en esta nueva versión es un factor esencial para llevar la pieza a un lugar inesperado, pero a la vez natural, manteniendo la carga emocional que caracteriza la pieza original.

“Esto es como refrescar la memoria, pero con arreglos nuevos. Es un recordatorio para los fans, para que revivan esas canciones que sé que marcaron momentos importantes en sus vidas. Hay quien pidió perdón con Baja la guardia, quien se atrevió a declarar su amor con Y si te quedas, ¿qué? o quien mandó todo al carajo con En tus zapatos. Así que ha sido muy especial”.

Un ‘Quince de caminos’

La celebración de estos quince años, bautizada con el nombre de Quince de caminos, culminará en una velada muy especial: una fiesta de quince años en Bogotá el próximo 17 de octubre. “Yo no sé cuántas fiestas de quince se han hecho en el Movistar Arena, pero esta será la nuestra. Ya estamos organizando todo, trabajando en la producción. Va a ser un momento inolvidable”.

Cruz recuerda con especial cariño su último concierto en ese mismo recinto, el 21 de abril de 2023. “Fue un show distinto, memorable. Lo pondría en el top número uno de mi carrera. Y espero que esta nueva celebración lo desbanque”.

Ahora, el artista espera que su público reciba este proyecto con el mismo amor con el que él lo ha creado. “Uno siempre quiere que les vaya bien a los proyectos que emprende, que las canciones inéditas descubran cosas que las conecten, que las nuevas versiones también lo hagan. Y ojalá el Movistar Arena esté a reventar esa noche. Yo siempre le digo a mi banda antes de cada concierto: que sea memorable. Esa es la expectativa”.

Este nuevo proyecto se presentará en un formato completamente nuevo: grabado en vivo, tanto en audio como en video, ante un público selecto, con una banda de lujo que incluye al grupo base de Santiago, así como a varios de los músicos más destacados de la escena independiente de Latinoamérica. Artistas como Juan Pablo Vega, Juan Galeano y Daniel Álvarez de Diamante Eléctrico, y Daniel Duplat acompañan a Cruz en esta celebración musical.

El productor del álbum es Nacho Mañó, una figura histórica en la producción del pop español (Mecano, Presuntos Implicados, Alejandro Sanz), quien fue también el encargado de la producción del disco original.