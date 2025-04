En el panorama actual de series televisivas, pocas han logrado el impacto crítico y cultural de “Adolescencia”, la producción de Netflix que ha despertado un debate global sobre la influencia de las redes sociales en los jóvenes. Sin embargo, entre todos los elementos destacables de esta serie calificada por The Guardian como “lo más parecido a la perfección televisiva”, brilla con luz propia la actuación de Owen Cooper, un joven de apenas 15 años que interpreta al complejo personaje de Jamie.

Cooper, quien tenía 14 años durante el rodaje, ha sorprendido por su capacidad para improvisar en escena. Una de las secuencias más memorables de la serie —un tenso interrogatorio con una psicóloga— incluye un bostezo improvisado que el propio actor ha confesado surgió porque “estaba cansado, era la segunda toma del día”.

Stephen Graham, actor que interpreta a su padre en la serie y quien también fue su profesor de actuación en Manchester, no escatimó elogios al referirse a Cooper como “un talento generacional” y “el próximo Robert De Niro”.

Lo más sorprendente del fenómeno Cooper es que “Adolescencia” constituye su primera experiencia frente a cámaras. “Los guiones eran largos, pero tenía a los actores que estaban alrededor mío para jugar con ellos. Al final no seguimos mucho los guiones porque estaba trabajando con lo que me daban ellos”, explicó el joven en una entrevista con el programa The One Show de la BBC.

Es especialmente en el tercer episodio de la serie donde el talento de Cooper alcanza su punto culminante, durante 40 tensos minutos frente a la psicóloga. Allí, el actor demuestra una asombrosa capacidad para transitar entre diferentes emociones —miedo, rabia, confusión y calma— con una sutileza que contrasta con su rostro infantil.

La crítica especializada ha sido unánime en sus elogios. RottenTomatoes recoge un impresionante 99% de reseñas positivas para la serie, con menciones especiales para Cooper. El sitio RogerEbert.com fue contundente: “A pesar de que todo el elenco se merece el crédito por interpretaciones extraordinarias, nadie se le acerca siquiera a Cooper”.

Actualmente, el joven actor se encuentra finalizando el rodaje de una adaptación de “Cumbres Borrascosas”, y ha compartido su sueño de algún día formar parte del universo cinematográfico de Marvel. “He sido fan de Marvel desde pequeño. Obviamente, Spider-Man es un trabajo al que aspiro porque es un trabajo que todos los niños quieren hacer, pero no espero nada”, confesó a la revista Teen Vogue.

Durante una aparición televisiva junto a Cooper, el mismo Robert De Niro —con quien ya se le compara— le ofreció un consejo valioso para su carrera: “Ya estás ahí, sólo ten sentido común, no te metas en problemas, y mantente ahí”. Palabras que parecen adecuadas para un joven que, con su primer papel televisivo, ya ha logrado posicionarse como una de las grandes promesas de la actuación a nivel mundial.