El exfutbolista brasileño Dani Alves, de 41 años, quedó absuelto el pasado viernes 28 de marzo luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocara su condena de cuatro años y medio de cárcel por el abuso sexual de una joven en Barcelona (noreste de España), por considerar que no hay pruebas de la agresión y que el testimonio de la denunciante no es “fiable”.

Lea: Dani Alves fue absuelto de su condena a cuatro años por abuso sexual de una joven en España

En su sentencia, que se puede recurrir ante el Supremo, la sala civil y penal del TSJC estima por unanimidad el recurso presentado por la defensa del exjugador brasileño del Barça y lo absuelve de agresión sexual al concluir que la resolución de la Audiencia de Barcelona que lo condenó adolece de “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones”.

Alves estuvo en prisión preventiva durante catorce meses y salió en libertad provisional en marzo del año pasado, bajo fianza de un millón de euros, tras ser condenado por abusar sexualmente a una joven de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de la capital catalana, en diciembre de 2022.

También: El defensor del pueblo de España dice que el caso Dani Alves aún “no ha terminado”

Tan solo tres días después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la esposa de Alves, la modelo española Joana Sanz, dio a conocer que está embarazada.

Con un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, Joana Sanz contó que tuvo serias dificultades para quedar en embarazo, un proceso difícil a nivel físico y mental que atravesó en silencio.

“Lo que venía a contar es que una mujer de veintisiete años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis. Me hice pruebas de todo tipo a lo largo de los años, con unos embriones divinos y sin encontrar el por qué a nada. La frustración y el por qué “todas” se embarazan como por arte de magia me atormentaba”, escribió en la descripción de la publicación.

Detalló que fue con el último embrión congelado que tuvo éxito el tratamiento, cuando estaba a punto de perder las esperanzas.

“Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez. Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo”, sostuvo.

En el video se ve a Joana Sanz mostrando una prueba de embarazo de farmacia positiva, así como imágenes de la ecografía.

“Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas”, le dijo a sus seguidoras.

Hasta la fecha, Dani Alves no se ha pronunciado sobre este anuncio. Joana Sanz tampoco lo mencionó en su publicación.