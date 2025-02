Shakira logró pasar desapercibida en el desfile de La Guacherna, el más importante del precarnaval, celebrado desde las 4:30 de la tarde de este sábado 22 de febrero. La artista barranquillera se camufló junto a sus hijos Milan y Sasha, quienes vivieron por primera vez un evento del Carnaval de la tierra natal de la estrella mundial.

La intérprete de ‘Monotonía’ se encontraba en Barranquilla desde la madrugada del miércoles 19 de febrero para ofrecer dos conciertos en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, el jueves 20 y viernes 21.

Jhony Olivares

Shakira aprovechó que el tradicional desfile nocturno se celebrara un día después de su último concierto en la ciudad para vivir la fiesta. Se camufló entre el colectivo Palo e’ Muerte, vestida como una de las emblemáticas figuras de la tradición carnavalesca: la muerte.

Acompañada por sus hijos Milan y Sasha, la artista se unió a la comparsa que, fiel a su estilo, desfiló con sus esqueletos danzantes y su energía. Oculta bajo un imponente maquillaje, Shakira vivió la Guacherna como cualquier barranquillero más, gozándose la música, los tambores y el jolgorio sin ser reconocida por la multitud.

Instagram: @shakira

Después de lograr su cometido, que era disfrutar el desfile sin ser reconocida, Shakira publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías y videos en los que se ve feliz recorriendo la carrera 44.

La cantante colombiana resaltó que lo más especial de la noche fue mostrarle a sus hijos cómo se viven las carnestolendas de su querida ciudad y ver cómo ellos se lo gozaban.

“Orgullosa de enseñarle a mis hijos mi cultura y la alegría de mi gente. Viva la guacherna en carnaval! Proud to teach my kids about my culture and the joy of my people. Long live La Guacherna at Carnaval!”, escribió la artista en su cuenta de Instagram, sorprendiendo a todos los que asistieron a La Guacherna y no se dieron cuenta de su presencia.