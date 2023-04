Jhon Vélez, el volante de Junior que vendió frutas y verduras en la pandemia

Wílmar Padilla y Richard Garcés fueron los técnicos que lo recibieron en la organización Junior. También estuvo con Fabián Bolaño en el equipo sub-17 y con Evert Salas en el sub-20. Llegó como defensa central y ahí se mantuvo hasta que Roberto Peñaloza, en 2021, con solo 17 años, después de superar las complicaciones de la pandemia y reanudar los entrenamientos, lo puso a debutar en la Primera B en el partido que Real Cartagena le ganó 1-0 al Barranquilla FC, en el estadio Jaime Morón el 1 de febrero de 2021.

“Peñaloza habló conmigo, me dijo que jugaba bien, que tenía carácter, pero que era muy pequeño para ser central, que si había jugado de volante 6, le dije que sí, me probó ahí y me quedé”.

Debutó en la capital de Bolívar jugando los últimos minutos, pero en el siguiente partido, contra Real Santander, en el estadio Romelio Martínez, apareció en la titular.

“Jugué como nunca y ganamos 1-0. Al final del partido el profe me dijo: ‘siempre te quiero ver con ese carácter en la cancha, eso no lo negocies con nadie’. Le agradezco mucho su confianza, me ayudó a progresar”.

Después de ese partido, le firmaron su primer contrato como profesional. “Me ganaba como 800 mil pesos. Cuando me pagaron me compré un bolso que me hacía falta, lo demás se lo di a mi mamá”.