“Todavía nos falta, se lo he dicho a los muchachos”: ‘Bolillo’ Gómez

El entrenador manifestó que todavía no tiene un equipo titular definido y que seguirá haciendo cambios.

“Hemos hecho cambios, hay puestos donde hay gente muy pareja. Llevo un mes acá, en el recorrido que estamos haciendo busco todo. Uno debe conocer casi todo el grupo y en los partidos, cuando los jugadores muestran lo que es, me falta conocer a más jugadores”, apuntó el técnico.

“Hoy es uno de los entrenamientos donde podemos sacar conclusiones. Siempre estamos trabajando para mejorar y conocer el grupo”, complementó.

El antioqueño aseguró que en los partidos ha tenido momentos de alegrías y otros de mucha piedra.

“Cuando uno gana, se ven menos los errores. En todos los partidos he tenido momentos de mucha alegría y de mucha piedra. Los muchachos saben que nos falta. Tenemos que mejorar mucho para entrar en los ocho. Junior elabora para ganar, no se le aparece la virgen como dicen muchos”, señaló el timonel.

El técnico habló del acompañamiento de la hinchada y expresó que todavía le da algo de piedra el penal fallado ante Boyacá Chicó.

“¿Se fue la hinchada con un sabor amargo? Conozco bien a la hinchada de Junior, que te acepta si no ganas, pero juegas bien. No he visto en el torneo colombiano a un equipo que haya sometido tanto a un equipo como ese día a Chicó en el segundo tiempo. Junior hizo un primer tiempo bueno hasta el minuto 20, ahí nos quitaron el balón y nos perdimos, tuvimos un desorden”, explicó.

“La imagen de la gente es que jugó mal el primer tiempo, pero no, fue una parte. Que el penal, la embarrada, porque si metemos el penal estaríamos tranquilos. La hinchada sentí que salió triste por ese error que cometimos todos, pero Junior sometió a Chicó, más que ningún otro equipo”, agregó.

El estratega habló de Luis González y Fredy Hinestroza, dos jugadores que han sido criticados por la hinchada, y comentó que, tal vez, con su método se sienten más “cómodos”.

“Los jugadores tal vez se han sentido cómodos con mi método. Hinestroza y ‘Cariaco’ son jugadores de mucho talento, el agrupamiento y el estar juntos les ayuda para ser solidarios y trabajar juntos”, manifestó.

‘Bolillo’ también descartó a Juan Fernando Quintero para el partido de este sábado ante Jaguares, a las 6:20 p.m., por la Liga.

“Lo de ‘Juanfer’ se ha demorado, pero es un profesional. Dentro de esa lesión había otra dificultad más, efectivamente tenía algo que le perturbaba. Para este partido no va a estar, pero está a punto”, aseguró.

Relacionado: Visita sorpresa del ‘Pibe’ Valderrama al entrenamiento de Junior

El estratega paisa tuvo palabras de elogio para Sebastián Viera, sin embargo, ratificó a Jefferson Martínez como arquero titular.

“Para Sebastián tengo toda mi admiración y respeto. Lo otro son momentos de la vida. Jefferson está en un buen momento y seguirá jugando”, señaló.

El entrenador no quiso hablar mucho de Jaguares y comentó que se centra en el armado de su equipo.

“En el fútbol colombiano veo que todos los equipos trabajan mucho, pero no me pongo a ver a los otros equipos, me preocupo por mi equipo y por hacer las cosas bien”, enfatizó.

Por último, Hernán Darío se refirió a la visita del 'Pibe' al entrenamiento del pasado miércoles en la sede deportiva Adelita de Char.

“‘El Pibe’ es alguien que apoya mucho. Los muchachos lo conocieron, lo escucharon y lo respetaron, es alguien que aporta mucho”, concluyó Gómez.