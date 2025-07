Si bien no se va preocupado, sí hizo un llamado de atención. El entrenador Alfredo Arias se lamentó por no conseguir la victoria en el juego de ida en la fase 1B de la Copa Colombia ante el Huila, pero aseguró que esto es una serie de 180 minutos.

“No nos sorprendió porque habíamos visto que eso hace el Huila normalmente. Los goles de ellos no son en presión. Hicieron goles con juego elaborado, fue por más desajustes defensivos. La segunda jugada me parece que fue fuera de lugar. El equipo hizo buenas cosas, repitió buenas cosas, nos faltó la efectividad. En algún momento pudimos hacer un gol más, tuvimos las oportunidades, pero no se convirtió. Es una serie de 180 minutos, nos viene bien aprender a competir en este tipo de instancias. Iremos a su cancha a buscar el triunfo cuando nos toque, ahora debemos dar la vuelta y concentrarnos en Boyacá Chicó que es acá de local”, destacó en la rueda de prensa posterior al juego.

El uruguayo explicó lo que les pasó a Diego Mendoza y Jhon Navia, quienes salieron lesionados del encuentro.

“Los dos muchachos que le dimos para que tuvieran minutos, lo estaban haciendo bien. Mendoza tuvo una distención en el aductor largo. Navia, que hizo un buen primer tiempo, tuvo una luxación del hombro. Se le acomodó, pero no lo pudo soportar y esperamos que pronto podamos tenerlos otra vez”, declaró.

El orientador manifestó que se desconcentraron un poco en el primer tanto de los ‘opitas’.

“El equipo mantuvo una actitud de juego y de querer ganar. El gol de ellos es prácticamente una jugada en la que fallamos varias definiciones y en una jugada que nos desconcentramos, en la que hacemos un movimiento malo y nos cobraron, ahí perdimos un poco el control. En ataque el equipo todavía debe mejorar la toma de decisiones en el último pase. Tuvimos un par de situaciones en las que quisimos definir y era para dársela al compañero mejor ubicado. Yo estoy muy feliz y contento con el equipo, pero todos queremos la perfección, pero equipos perfectos no hay. Muchos de estos jugadores no me conocen, otros hacían sus primeros minutos y a su manera creo que cumplieron. A Monzón lo sacamos por precaución porque venía de una lesión larga”, señaló.

Por último, Alfredo Arias dijo que deben mejorar en la parte defensiva para que no les hagan tantos goles.

“Me gustaron varias cosas del equipo, más que nada la actitud de ir al campo contrario e ir al campo contrario y tratar de ir a buscar el partido. Hasta que no tengamos algunas sincronizaciones defensivas pagaremos con un gol. Tal vez es culpa mía que exijo al equipo que vaya a campo contrario y estemos mucho tiempo allá. Lo que no me gustó fue eso, que tenemos que aprender a atacar. Cuando un equipo ataca es cuando más y mejor debe defender. Son las cosas que tenemos que corregir. Estamos encontrando el arco, a pesar de hoy fallar muchos pases igual convertimos dos goles otra vez. Estamos anotando, pero no nos pueden hacer tantos. Es una cuestión a corregir y es trabajo inmediato”, concluyó.