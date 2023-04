“Cumpliré mi contrato con Junior, pero no creo que siga”: Sebastián Viera

Nostalgia pura. Inclusive se le salieron las lágrimas en algún momento. Mario Sebastián Viera tuvo una entrevista con los medios de comunicación de Junior y no pudo ocultar su melancolía al hablar sobre su futuro en el fútbol.

Sin embargo, el golero, capitán e ídolo indiscutible del equipo rojiblanco se siente tranquilo al saber que se ha venido preparando para el día que le toque retirarse de la actividad deportiva.

“Hace tres años estoy organizándome, preparando para cuando llegue ese día (el del retiro). El jugador de fútbol tiene una vida hasta que deje de jugar y otra nueva cuando decide dejar de jugar. He estudiado para ser manager deportivo, estudio para hacer periodismo, estudié la carrera de director técnico, pero no me apasionó y la dejé. Mi padre es director técnico y tiene una vida más estresante que la mía, se divorció de mi mamá y yo no quiero eso para mí. Es normal, él va para allá y acá y no tiene mucho tiempo, yo quiero dedicarle tiempo a mi familia”, manifestó el golero.

“Estoy tranquilo con la decisión que voy a tomar, cada vez estoy más cansado. Por más que me apasione el fútbol para estar y vivirlo como yo lo vivo, tengo que estar 100% apasionado y cada vez la lucecita de la vela está cada vez más apagada. Llegaré a diciembre con la luz prendida, pero cuando se esté por apagar la apagaré yo”, añadió.

Eso sí, el uruguayo aseguró que, aunque comenzó el curso para ser entrenador al igual que su padre, lo dejó porque esto no le “apasiona”.

“A los 12 años dejé mi familia y ahora que tengo la mía quiero disfrutarla. Tengo cuatro hijos espectaculares, que son jóvenes y seguir con la carrera de director técnico es lo mismo. Mi padre se apasiona mucho y yo pienso que uno para hacerlo bien debe ser así apasionado. Quiero abarcar todo lo que se trate con el deporte, abrir todas las puertas que pueda y dedicarme a eso. No sé todavía qué pasará el año siguiente. Tengo contrato hasta diciembre, vamos a respetarlo, pero después veremos que hacemos. Estoy contento, tranquilo y preparado”, comentó el cancerbero.

Por último, aunque no lo confirmó del todo, el portero dijo que cumplirá su contrato con Junior, el cual va hasta diciembre de 2023, pero no cree que siga para el otro año en la institución.

“Me estoy preparando mucho y esa es mi tranquilidad. Gracias a Dios he hecho una carrera muy linda, con muchos contactos y vinculaciones. Estoy 100% enfocado en Junior y terminar mi carrera de la mejor forma. Estoy contento de que el día después lo estoy preparando. Todavía no he decidido si voy a dejar el fútbol, sí cumpliré el contrato, pero no creo que siga. Me hubiese gustado seguir hasta el centenario, pero estoy un poquito cansado sinceramente y quiero terminar este año con toda mi energía, darlo todo y disfrutarlo”, concluyó.