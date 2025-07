No se quedó callado. Luego de lo que fue su polémica expulsión en el clásico costeño ante Unión Magdalena, Jermein Zidane Peña salió a referirse a esta situación en la que dejó con 10 hombres a Junior cuando faltaba poco menos de media hora para finalizar el encuentro.

El zaguero central, que ha sido blanco de críticas por situaciones similares en el pasado, vuelve a estar en el ojo del huracán por esta actitud, debido a que se dejó provocar de Jimmy Congo en una acción de juego.

Si bien no hizo algo de extrema gravedad para merecer la roja, el árbitro Wílmar Roldán, luego de recibir un llamado de uno de sus asistentes, lo expulsó sin mediar palabras y tampoco, según lo que se ve en las repeticiones, recibir el llamado del VAR para revisar la jugada.

Luego de esto, el samario se mostró reflexivo en su cuenta de Instagram y aseguró que luchará con todo por borrar “esta imagen” que tienen de él.

“Seguiré luchando hasta borrar por completo esa imagen que muchos tienen de mí. Como dicen por ahí: ‘Cría fama y échate a dormir’, pero yo no me rindo. Sigo en pie, con más ganas que nunca. Soy un guerrero de Dios”, afirmó.

El futbolista, que venía con un buen desempeño en el comienzo del semestre, hizo énfasis en que esta roja que recibió fue más por la referencia que tienen sobre él en el fútbol colombiano.

Cabe destacar que, en una amplia entrevista con EL HERALDO, Jermein Peña expresó que todas las actitudes negativas que antes tenía las iba a cambiar para mejorar su carrera deportiva.

La Dimayor todavía no ha dado a conocer cuántas fechas de sanción tendrá el defensor central, pero se espera que, por lo menos, sean dos jornadas las que se pierda, por lo que no estaría en los partidos ante Once Caldas y Boyacá Chicó.