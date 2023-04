“Tremenda pelotera me llevé por ti”, ‘Pibe’ a Didier Moreno

Cayó de maravillas. La visita de Carlos Alberto Valderrama Palacio al entrenamiento matutino de Junior este miércoles, en la sede deportiva Adelita de Char, sirvió para que el legendario jugador pasara un rato agradable con todos los miembros del equipo.

Así se refleja en el video que subió el equipo ‘Tiburón’ en el que muestra el momento de la llegada del histórico capitán de la selección Colombia a la práctica del equipo, el cual se prepara para enfrentar a Jaguares este sábado a las 6:20 p.m., en el estadio Metropolitano, por la jornada 15 de la Liga-I.

Desde que arribo, ‘el Pibe’, con su tradicional sentido del humor, empezó a hacer bromas con sus excompañeros en ‘la Amarilla’ y en el conjunto rojiblanco. Apenas vio a Hernán Darío Gómez (a quien tuvo de entrenador) y a Luis Grau (compañero en Junior) hizo su primera broma.

“Me voy a poner las canilleras, una aquí y otra acá y el balón no los tienen que dar a los dos (a ‘Bolillo’ y a él)”, manifestó el exvolante haciendo referencia al juego fuerte que utilizaba Grau cuando era futbolista.

Luego de hablar primero al cuerpo técnico, el tres veces mundialista con ‘la Tricolor’ se dispuso a saludar uno a uno a todos los jugadores del equipo. A los que más efusivamente abrazo fue a Vladimir Hernández y a Carlos Bacca, con quien tuvo algunas palabras por unos minutos. A Léider Berrío, autor del golazo que le dio la victoria al equipo 1-0 el pasado domingo ante Tolima, en Ibagué, lo felicitó por su “pepa”.

Con otro de los deportistas que también tuvo un momento jocoso fue con Didier Moreno, a quien defendió hace algunas semanas cuando su rendimiento no estaba siendo bueno y por lo que, según Valderrama, recibió bastante “palo”.

“Cule pelotera con este man (Didier Moreno), pero la gané (risas). Me estaban dando palo, pero la gané”, señaló ‘el Pibe’.

Minutos después, ‘el Mono’ les dio unas palabras a todos los futbolistas y se refirió al ‘Bolillo’ y dijo que tenía la visita pendiente.

“Ya tuve la oportunidad de estar en años anteriores con ustedes, hay un combo nuevo como decimos, pero a la mayoría los conocemos. Al ‘Boli’, como decimos, somos hermanos, aunque él sea mayor que yo un rato (risas). Tenemos una amistad larga y lo más bacano es esto, quererse, volverse a ver y abrazarse. Ganamos y perdimos, pero armamos equipo”, comenzó el hombre que fue dos veces campeón con Junior.

ׅ“Le dije, ¿cuándo nos vamos a ver? Me dijo que estaba enredado y yo le dije que si estaba cagado (risas). Luego me dijo que esperáramos que el volumen bajara y ya bajó. Como decimos la gente que llevamos bastante tiempo aquí, esta ciudad es el equipo y no las mamamos todas. Yo a donde llego hago ruido, ustedes saben cómo soy yo”, complementó.

El video de la visita de Carlos Valderrama a Junior termina con él posando en las estrellas que ganó (1993 y 1995) y que están bordadas en una de las paredes en la sede deportiva Adelita de Char.