"Los partidos que vienen son finales": Edwin Herrera

No hay duda que desde que llegó Hernán Darío Gómez a la dirección técnica de Junior uno de los mejores jugadores del equipo ha sido Edwin Herrera.

El lateral cartagenero se ha adueñado del sector izquierdo y ha tenido buenas actuaciones. Sin embargo, sabe que no puede bajar su nivel debido a la competencia que tiene con Amaury Torralvo y Germán Gutiérrez.

"Soy de las personas que quiere exigirse más, que termina un juego y en el próximo quiere dar más. He aprendido mucho del profe", aseguró el marcador de punta en rueda de prensa.

"Cuando los resultados se empiezan a dar sobresale el nivel de todos, no solamente de mí. No me siento apropiado de la posición, porque tengo dos compañeros que trabajan para ganarme el puesto. Tengo que dar, intentar dar lo mejor de mí", complementó.

El bolivarense, que tuvo un buen juego ante Tolima, habló de lo que le ha aportado el entrenador antioqueño al equipo.

"Al profe le gusta el orden, la zona defensiva. En ataque ya es el arte de cada uno. A la hinchada le decimos que estamos agradecidos porque nos acompañan y ojalá sigan apoyándonos mucho más", expresó.

El futbolista, que llegó a inicios de año al 'Tiburón', dijo que ve a un grupo humilde, pero que falta mucho camino por recorrer.

"Encuentro a un grupo lleno de humildad. Sabemos que hemos venido sumando y mejorando como equipo, pero todos sabemos que falta mucho camino por recorrer. El equipo se encuentra trabajando fuerte para trabajar ese partido ante Jaguares", comentó el futbolista.

El defensor, que seguramente será titular ante Jaguares este sábado a las 6:20 p.m. en la Liga, señaló que todos los partidos que vienen "son finales".

"Jaguares es un rival duro. Los partidos que vienen son finales. Tenemos que tener humildad para responder a lo que viene. Tenemos las ganas para salir victoriosos del partido del sábado", acotó.

"Me encuentro bien, sin ningún tipo de molestia. Contra Jaguares hay que salir con todo, porque ellos pelean hasta el último momento. Debemos jugar con todo y conseguir puntos, que es lo que necesitamos", agregó.

Por último, Edwin se refirió a la visita del legendario Carlos Valderrama el pasado miércoles al entrenamiento de Junior en la sede Deportiva Adelita de Char.

"Es un ícono del fútbol, todos quieren saludarlo y verlo. Nos vino a ver a la sede, a darnos su energía y a saludarnos", concluyó.