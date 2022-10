“Puedo dar más, pero ya voy encontrando sensaciones”: Carlos Bacca

El atacante, que ha recibido algunas críticas por su actualidad, no pudo contener su emoción por el compromiso que tuvo en suelo cordobés.

“Gracias a Dios sacamos el resultado. En lo personal encuentro sensaciones que quiero. Puedo dar más. Estoy contento por el gol y la asistencia. Dios me ilumina en estos partidos. No hay palabras para describir este momento, porque he pasado momentos difíciles, no había encontrado las sensaciones por las que vine, me había vuelto una lesión. He confiado en Dios, he tenido mucha fe, me he apoyado en mi familia y hemos sacado la victoria y el gol”, expresó el delantero.

Aunque está feliz por haber logrado la clasificación, el ariete dijo que Junior no debe esperar hasta la última fecha para poder asegurar su presencia en las finales.

“Es una satisfacción. Junior tiene que estar en finales, no tenemos que estar esperando hasta la última jornada. Esto es fútbol, no hay un claro dominador en Colombia. Estamos contentos, disfrutando y espero estar mejor en las finales”, aseguró el deportista.

El porteño también aprovechó para decir que físicamente se encuentra mejor y que viene trabajando fuerte semana tras semana.