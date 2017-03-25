Édinson Toloza ha vivido una semana tranquila. Su tanto ante el Once Caldas y el gran partido que realizó le dio un respiro en medio de las acostumbradas críticas que recibe. 'En estos días la gente me ha mirado con una mejor cara', dice entre risas.

El delantero nariñense quiere más, por lo menos eso asegura previo al juego de hoy ante Jaguares, en el estadio Metropolitano, donde volverá a ser titular.

'Contento por el triunfo que conseguimos, por mi actuación, por dejar atrás la racha de resultados negativos, por todo. Esperemos en este nuevo partido ante Jaguares las cosas salgan de la mejor manera. No será fácil, pero el equipo llega con más confianza. Tenemos que salir a ganar, porque de aquí en adelante vamos a jugar puras finales para poder buscar la clasificación', expresa.

Toloza no concibe que Junior esté en la décimo octava posición de la Liga. Asegura que el equipo rojiblanco siempre pelear en los puesto de arriba, por eso espera que puedan obtener triunfos en los partidos que tienen pendientes —dos de esos los jugarán esta semana, hoy ante Jaguares y el miércoles frente a Millonarios— y así poder ascender en la tabla.

'Uno no se acostumbra a ver al Junior tan abajo, así que esperamos cambiar pronto esta situación. Sabemos que estamos muy cortos de puntos, pero en este momento estamos jugando los partidos que tenemos aplazado y la idea es sumar lo que más podamos para posicionarnos un poco mejor en la tabla', manifiesta.

Del rival de hoy, Jaguares, tiene el mejor concepto. Espera que Junior sepa descifrar la estrategia que intente implementar el equipo felino en el Metro.

'Jaguares es un equipo que ha peleado para estar entre los ocho, ha hecho méritos, así que será un rival complicado. Nosotros venimos de hacer un gran partido ante Once Caldas, ojalá sigamos fortaleciéndonos en casa. No será fácil, pero vamos a entregarla toda para lograr el objetivo, que es ganar'.

Toloza no promete gol, pero sí entregarlo todo en la cancha. Eso sí, no oculta su deseo por seguir en la senda anotadora. 'Ojalá se me dé nuevamente el gol. Trabajo siempre para eso. A veces se da, a veces no. Lo que sí prometo es trabajo', concluyó.