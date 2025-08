La suspensión del servicio de energía por parte de la empresa Afinia durante 9 horas en un día hábil como este martes 5 de agosto en buena parte de la ciudad de Sincelejo tiene indignados a los ciudadanos, en especial, a los que viven del comercio.

Para estos hombres y mujeres que se ganan la vida con la venta de productos y servicios lo que hace Afinia es un abuso, y se atreven a decir que no se trata de mantenimientos sino de “racionamientos disfrazados”.

“Tenían meses que no suspendían por tantas horas el servicio de energía y hoy nos sorprende con un apagón durante todo el día. Este ha sido un día perdido para nosotros porque no pudimos vender algunos productos y lo otro es que estas 9 horas de apagón no se ven descontadas en el recibo”, dice un comerciante de la Calle La Pajuela.

Por su parte los usuarios organizados reprochan que los entes de control de Sucre como tampoco la Secretaría de Minas y Energía de Sucre realicen veeduría a los supuestos mantenimientos que hace Afinia.

Además de Sincelejo, este martes tampoco hay energía en buena parte de los municipios de Corozal y Sampués.

En la capital sucreña están apagados desde las 8:00 de la mañana y lo estarán hasta las 5:00 de la tarde los barrios: Las Gaviotas, El Maizal, La Independencia, Sinaí, Bolívar, Nuevo Bolívar, El Brujo, sector Parque Industrial, Urbanización Rosedal, Las Candelarias, Veinte de Enero, La Independencia, La Esperanza, Narciza, El Cortijo, Policarpa, corregimiento San Nicolás, corregimiento Sabanas del Potrero, corregimiento San Martín, corregimiento San Jacinto, corregimiento Babilonia, Loma del Tigre, Costa de Oro, Villa Nueva, Nueva Esperanza, Bosa Navarro, Rabo Largo, Siloé, Los Pioneros, 6 de Febrero, La Bucaramanga, Tacaloa, Las Américas, Mochila, Los Libertadores, La Pajuela, San José, El Bololó, Chacurí, California, Cerrito Colorado, Los Tejares, Villa Suiza, Barlovento, Las Canarias, Vallejo, San Rafael, Pablo VI, La Selva, Ciudad Satélite, Camilo Torres, El Pinal, El Encanto, Villa Rosario, Las Canarias, Prolasuc, Ladrillera El Gran Pachi, El Delirio, El Cinco, Villa Rosita, corregimiento La Gallera, La Esperanza, Sabanas del Potrero, Mateo Pérez y La Negra.

