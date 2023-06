Joven creyó que vivía con un fantasma, pero descubrió en su lugar algo peor

Precisamente de esto último se dedicó a hablar hace un par de días ‘Canti ok’, una usuaria de Tik Tok que narró a sus seguidores un curioso ‘story time’ de cómo llegó a estar realmente convencida de que venía siendo acechada por un fantasma en su propio hogar, hasta tal punto que contactó con una médium para que la ayudara a deshacerse de la entidad que la atormentaba.

Según contó la joven argentina, ella misma se autoconvenció de que en su casa había un espíritu porque “escuchaba ruidos extraños”.

“Ahí contacté a una amiga que es médium para que me sacara al fantasma de mi casa”, dijo la joven antes de compartir el breve fragmento de un audio en WhatsApp en el cual se le escuchó decir: “es sobre un fantasma que hay en mi casa. No sé cómo hacer para que se vaya porque ya ayer me asustó mucho”.