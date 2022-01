Uribismo en pleno ratifica unión del Centro Democrático sin coaliciones

“No es posible estar en dicha coalición. Continuaré mi candidatura por un país libre, sin violencia, sin droga, sin pobreza, sin politiquería y de oportunidades para todos. Represento al partido de grandes causas que ha defendido una nación libre ante la adversidad”, recalcó el candidato.

Dejó entrever que una de las principales razones por las que no se unió fue por los constantes señalamientos que desde la coalición de centroderecha se realizaban en su contra.

“Integrantes de dicha coalición han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones reafirmo mi vocación de siempre; trabajar en la búsqueda de un amplio consenso que defienda a Colombia del populismo de izquierda”.

En su declaración, Zuluaga agradeció las voces de respaldo. “Desde que asumí la candidatura presidencial del Centro Democrático he buscado una coalición pensando en los superiores intereses del país. He procedido con el mayor respeto por todos los integrantes del Equipo por Colombia. He recibido respuestas positivas que agradezco del doctor Omar Yepez, director del Partido Conservador, de su candidato, el doctor David Barguil; del doctor Federico Gutiérrez, candidato independiente, y del partido MIRA.