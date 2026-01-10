La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que Catar ayudó a su país a obtener la primera prueba de vida del mandatario Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores, capturados el pasado sábado por tropas estadounidenses en medio de un ataque a Caracas y otros tres estados vecinos.

“Yo no quiero dejar de resaltar y de agradecer al emir de Catar, que en las horas más duras de la madrugada, cuando Venezuela estaba siendo agredida, ayudó él, su Gobierno, su primer ministro, para obtener la primera fe de vida del presidente y de la primera combatiente (primera dama)”, dijo Rodríguez durante una jornada social en hospitales, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria reiteró el agradecimiento a Catar por facilitar “un canal de comunicación y diálogo” entre Estados Unidos y Venezuela, y aseguró “que está ayudando en una agenda de trabajo que sea beneficiosa para ambas partes en el marco del respeto al derecho internacional”.

Más temprano, el Gobierno venezolano saludó al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, por el apoyo brindado a Venezuela durante las “graves horas de la agresión desigual e ilegítima” por parte de Estados Unidos, que, según Caracas, dejaron al menos cien muertos, entre civiles y militares.

El martes, Catar se ofreció a mediar y a ser partícipe de los esfuerzos internacionales que tengan como objetivo una “solución pacífica inmediata” en Venezuela, al tiempo que hizo un llamamiento para “resolver las disputas a través del diálogo” tras el ataque militar de EE.UU. contra el país caribeño.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, recordó en su rueda de prensa semanal la “plena disposición del Estado de Catar a contribuir en cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica inmediata” en Venezuela, país en el que Doha ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos.

El sábado en la madrugada, Estados Unidos atacó varios puntos de Caracas y otras regiones de Venezuela, y esa acción terminó con la captura de Maduro y Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York, acusados de delitos asociados al “narcoterrorismo”.

En remplazo de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.