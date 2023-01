Roy Barreras pide establecer responsables en caso de red de trata en Senado

Bolívar deberá declarar en el ente de control sobre sus denuncias.

Previamente, el abogado Daniel Briceño había anunciado que denunciaría a Bolívar por el caso: "Por haber incurrido en el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia".

Por su parte, el exparlamentario afirmó: "No denunciamos ante la justicia porque si ellas no sirven de testigos, los agresores contradenuncian por calumnia. Sigo esperando que las víctimas se decidan a hablar pero respeto su petición de no dar a conocer sus identidades”.