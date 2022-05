“El fuego no se apaga con gasolina”: Rodolfo a Petro

El candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, este domingo rechazó la invitación de Gustavo Petro para reunirse ante una eventual suspensión de las elecciones y crítico, además, las declaraciones del líder del Pacto Histórico.

Hernández a través de sus redes sociales, señaló que no se prestaría para “hacer gavillas”.

“Gustavo: 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”, le dijo Hernández a Petro.

Cabe resaltar que el aspirante del Pacto Histórico en medio de su discurso de cierre de campaña en Barranquilla afirmó que, desde el gobierno nacional, estarían “pensando en dar un golpe a las elecciones”.