“Petro no hubiera dicho lo de los empresarios si no tuviera información”

"El presidente es un hombre muy bien informado. No conozco ese tema pero si él lo dijo algún elemento de juicio tiene, no me imagino al presidente lanzando ese tipo de globos sin tener algún tipo de información", afirmó el jefe de la cartera política en diálogo con este diario.

Añadió en este sentido: "Recuerdo al presidente cuando era congresista y comenzó a hablar de la influencia del paramilitarismo en la política y casi lo destrozan, y hoy la historia nos dice que todo lo que él dijo fue cierto".