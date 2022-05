“Garantizaremos unas elecciones seguras”: Mininterior

Palacios, durante el evento, descartó que el Gobierno nacional esté pensando en promover una suspensión del cargo del registrador.

“Lo que le puedo afirmar es que el Gobierno no tiene absolutamente nada que ver en si se decide suspender o no al registrador, porque esa es una decisión de la Procuraduría, y menos en el proceso de nombramiento de un registrador si llegase a pasar, porque hay que recordar que quien nombra al registrador son los presidentes de las Cortes luego de un proceso meritocrático en el que el Gobierno no tiene injerencia”, señaló.

Además, aseguró que “bajo ninguna circunstancia se está pensando en correr el día de las elecciones presidenciales, porque eso sería inconstitucional”. “No es algo que se esté contemplando”, aseveró el ministro durante una rueda de prensa.

En ese mismo orden de ideas, la procuradora Margarita Cabello aseguró, en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Ministerio Público, que no se cambiarán las fechas de las elecciones presidenciales en el país.

“Las fechas de las elecciones en Colombia las fija la Constitución y la ley, por lo tanto no son susceptibles de cambio. Ese tema no está y no estará en discusión”, dijo Cabello.