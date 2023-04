Jorge Eliécer Gaitán: 75 años después del magnicidio del caudillo colombiano

Setenta y cinco años después del fatídico 9 de abril de 1948, el pensamiento político y social de Gaitán siguen vigentes, especialmente en los tiempos de cambio que vive el país, asegura su nieta María Gaitán Valencia.

"Yo creo que el pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán no solamente está vigente sino muy presente", dijo Gaitán Valencia.

“Y está presente porque está en el corazón de todas las generaciones que hemos vivido la escucha de nuestros ancestros frente a lo que se vivió en los años 40, pero también vigente porque los cambios que buscaba el gaitanismo con Gaitán como líder, son los que el país le adeuda al pueblo colombiano”, agregó.

Para Gaitán Valencia, experta en renovación urbana, la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia abrió una “nueva ventana hacia la esperanza y hacia el cambio, una ventana que empezó a construir Gaitán en el siglo XX pero cuando ya estaba llegando a la victoria (como candidato presidencial) fue asesinado”.

No le cabe duda de que los verdaderos responsables del asesinato de su abuelo fueron las elites del país. “Lo asesinaron las elites colombianas, las oligarquías liberales y conservadoras en alianza con intereses internacionales sobre todo de Estados Unidos, con el propósito de no permitir que el pueblo llegara al poder (...), que el pueblo pudiera acudir a los derechos que se merece y que le han sido denegados no solamente por décadas sino por siglos”, aseguró.