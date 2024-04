Cambio Radical demanda la intervención de EPS Sanitas ante Consejo de Estado

Córdoba dijo en este sentido: “Como colectividad no podíamos ser ajenos frente a la grave situación que desde ya propició el gobierno del presidente Gustavo Petro en relación a la intervención de las EPS como retaliación al hundimiento de su reforma a la salud en el Congreso. Como partido de oposición estamos tomando cartas en el asunto, no podemos dejar que se imponga, a las malas, el modelo de estatización del sistema, en donde está en grave peligro la atención en salud de millones de colombianos. No permitiremos que se siga actuando con este nivel de arbitrariedad y se pase por encima de la separación de poderes en perjuicio de los ciudadanos".

No olvide leer: Venezuela activaría gasoducto para venderle gas a Colombia en meses

Cambio Radical hace énfasis en el documento en aparentes graves inconsistencias y hechos que se presentaron por parte del Gobierno con respecto a la intervención de EPS Sanitas y que "evidencian las motivaciones políticas de tomarse esta entidad de manera arbitraria".