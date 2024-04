“Elección de fiscal es la oportunidad de investigar crímenes de líderes”

No obstante, cuestionó que la seguridad también constituye un componente clave de la reincorporación de los y las excombatientes, y sigue siendo motivo de máxima preocupación. Lamentablemente, otros once excombatientes han sido asesinados desde que se publicó el último informe. Y como escuchó el Consejo de Seguridad durante su reciente visita, líderes sociales, así como comunidades enteras, en particular indígenas y afrocolombianos, siguen sufriendo todo el impacto de la violencia persistente y de la limitada presencia de las instituciones del Estado en varias regiones.

Resaltó el jefe de la Misión la elección el mes pasado de la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, que, aseveró, "brinda la oportunidad de investigar y procesar con renovado vigor a los responsables de crímenes contra excombatientes y líderes sociales. Me reuní recientemente con ella y me alentó el hecho de que sus prioridades inmediatas incluyan el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación creada por el Acuerdo, así como esfuerzos más amplios para combatir las estructuras criminales responsables de la violencia".

Destacó también que los actuales ceses al fuego bilaterales constituyen un paso importante para la construcción de confianza en las negociaciones y la reducción de violencia en el país. Sin embargo, sostuvo, estos no sustituyen las políticas de seguridad por parte del Estado destinadas a proveer protección y bienestar a las comunidades afectadas por el conflicto. Por el contrario, estos esfuerzos deben ser complementarios.

"En un contexto desafiante para la mesa de diálogo, con algunas divergencias significativas para resolver entre las partes, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional se reunirán esta semana en Caracas, Venezuela. En esta oportunidad espero que se pueda evaluar la implementación de lo acordado hasta la fecha, y se tomen decisiones para avanzar en la agenda pactada en el Acuerdo de México. Confío en que las partes, con un firme apoyo de la comunidad internacional, sabrán sobreponerse a las dificultades de la coyuntura actual y reafirmar a la sociedad colombiana el compromiso de la mesa nacional por llegar a acuerdos definitivos con beneficios tangibles para las comunidades", comentó Ruiz Massieu.

En cuanto a los diálogos entre el Gobierno y el grupo conocido como EMC, señaló, "insto a las partes a mantenerse enfocadas en resolver sus diferencias en la mesa de conversaciones, a pesar de las dificultades actuales, teniendo en cuenta la oportunidad única que se presenta actualmente para contribuir a un futuro distinto. Para lograrlo, es esencial que construyan sobre los avances obtenidos hasta ahora y den muestras claras de su voluntad de paz. Toda hostilidad en contra de la población civil manda el mensaje contrario, erosiona la confianza entre las partes y de la sociedad, como evidenciaron los condenables hechos de violencia contra la población indígena en Cauca que llevaron a la suspensión parcial del cese al fuego por parte del Gobierno nacional".

