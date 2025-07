Un error le ha costado al presidente Gustavo Petro un sinnúmero de críticas en redes sociales, más específicamente en X donde acostumbra publicar y hacer sus anuncios y, además, desde donde ha provocado una que otra crisis.

Lea también: Fuerzas Militares analizan posible amenaza con misil contra avión presidencial

Este miércoles sobre horas de la tarde el mandatario posteó un mensaje sobre una supuesta obra de ingeniería realizada en el departamento de La Guajira, sin embargo, minutos más tarde la borró.

¿La razón? Compartió un video que no correspondía a la obra real de la que sacó pecho pero la que luego se tuvo que retractar eliminando la publicación que no duró mucho, pero que fue suficiente para que los internautas y notaran la equivocación del jefe de Estado.

Lea también: Atentado con ‘burro bomba’ en Antioquia: murió un teniente y dos soldados resultaron heridos

“Las obras de este Gobierno en Riohacha, Guajira”, escribió Petro en su cuenta de X junto a un video tomado de la red social TikTok que mostraba parte de un puente en Wichita, en el estado de Texas (Estados Unidos), que se encuentra justo al lado de la escultura The Keeper of the Plains.

Captura de pantalla

Las críticas no tardaron de ciudadanos y de políticos como la de María Fernanda Cabal, opositora en el Cngreso al Gobierno y precandidata presidencial por el Centro Democrático.

Lea también: ¿Presión sobre el puerto Riverport?: criminales tenían estudiados movimientos del gerente

“¡No sea farsante! Esto es Keeper of the Plains en Wichita en el estado de Kansas, no La Guajira”, cuestionó la senadora.

Wichita Regional Chamber of Commerce Aspecto del puente posteado por Petro junto a la estatua Keepers of the Plains, en Texas.

“Otra fake news del mitómano más grande que ha pisado la Casa de Nariño. Más falso que un billete de $3. ¡Qué vergüenza internacional!”, “El puente que aparece en la imagen no es el Puente de la Libertad en Colombia, como dice el video. En realidad, es el Keeper of the Plains Bridge en Wichita, Kansas, Estados Unidos. ¡Mitómano asqueroso!”, escribieron algunos internautas en respuesta al lapsus del presidente.