El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, ya está en Washington luego del encontronazo del presidente Gustavo Petro y el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, en el que acusaba a este último de estar orquestando un supuesto golpe de Estado desde la Administración Trump.

García-Peña, aseguró que regresa a suelo estadounidense con el objetivo de enviar una señal de disposición por parte del Gobierno colombiano para superar la crisis diplomática.

“Mi regreso a Washington es una muestra de la voluntad del Gobierno colombiano de seguir trabajando en la relación bilateral. Esperamos que en Estados Unidos se tomen las decisiones correspondientes”, declaró García-Peña durante una rueda de prensa en la embajada, tras haber despachado con el presidente Petro en Bogotá.

El embajador fue enfático al desmentir cualquier participación de Marco Rubio, en un presunto intento de golpe de Estado en Colombia, en respuesta a unas declaraciones previas de Petro que insinuaban lo contrario.

“El secretario de Estado Rubio no tiene ninguna relación con un golpe de Estado, y debe quedar claro que el Gobierno de Estados Unidos no está involucrado. Lo repito y lo reiteraremos cuantas veces sea necesario”, subrayó.

“Si es satisfactorio o no para Estados Unidos no me corresponde a mí, sino a ellos decirlo”, agregó.

El diplomático añadió que regresa a la capital estadounidense con el objetivo de fortalecer la relación estratégica bilateral en áreas clave como seguridad, comercio, migración y energía.

Sobre la guerra comercial impulsada por Trump, García-Peña afirmó que, hasta el momento, Colombia no ha recibido ninguna notificación formal sobre la imposición de nuevos aranceles, y destacó que existe un “diálogo permanente” con Washington.

Estados Unidos llamó a consultas a su embajador interino en Bogotá, John McNamara, el pasado 3 de julio, luego de que Petro, durante un acto público en Cali el 11 de junio, hiciera referencia a unas declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro y señalara: “Dice un presidente vecino que Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí”.

Esta afirmación se vio reforzada por audios del excanciller colombiano Álvaro Leyva en los que se revela que habría buscado apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para remover a Petro del poder.

En respuesta, el mandatario colombiano llamó a consultas a su embajador en Washington para evaluar el estado de la agenda bilateral. Posteriormente, en una carta enviada el 23 de junio, Petro pidió a Trump “pasar la página de los malentendidos y mirar hacia adelante”.