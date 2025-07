La Cancillería de la República reconoció este martes que el nuevo de modelo de pasaportes no podrá iniciar el primero de septiembre, como estaba previsto en su momento, debido a que en la actualidad “no existe un acuerdo aprobado que permita referir los términos, derechos, obligaciones y contraprestaciones” para prestar este servicio.

La información fue entregada por el el ministerio de Relaciones Exteriores luego de que la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, interpusiera un derecho de petición para conocer la actualidad de este proceso.

“La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para garantizar la continuidad a 2030 de la expedición de pasaportes. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre”, afirmó la senadora Lozano.

De acuerdo con la legislador, aunque hoy se firmara el acuerdo con Portugal, “se requieren 35 semanas para que arranque el nuevo modelo”.