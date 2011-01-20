Presidencia

El presidente Juan Manuel Santos anunció una junta técnico científica, adscrita a la superintendencia de Salud, que determinará el futuro sobre aquellos tratamientos médicos que sean negados por las EPS, para evitar llegar a una instancia judicial como la tutela para acceder a estos servicios.

Informó Caracol Radio.

'Sobre la necesidad de un tratamiento que haya sido negado por algunas de las instituciones de salud, los usuarios no tendrán que presentar tutelas como ocurre hoy en día, sino que podrán acudir a esta junta más expedita y con mayor conocimiento sobre estos temas que un juez', indicó el mandatario.

El jefe de Estados explicó que esta junta será conformada por médicos independientes que van a decidir con rigor científico y rigor humano.

El presidente Santos anunció que con la entrada en vigencia de la Ley de la Salud se le inyectarán a este sector recursos anuales por 1.5 billones de pesos para salvarlo de la quiebra y mejorar la atención.

Así mismo, ratificó que espera que con la puesta en marcha de la ley se logre la meta de unificar los Planes Obligatorios de Salud en el año 2014.

‘El sistema de la salud necesita buenos médicos y administradores’

El sistema de salud requiere, además de buenos médicos, de buenos administradores y gerentes para que funcione bien 'en todos sus eslabones', afirmó el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.

'El sistema de salud no sólo necesita de buenos médicos y enfermeros, sino también de buenos administradores y gerentes', aseguró el Mandatario, durante la firma de la Ley de la Reforma a la Salud, en la Casa de Nariño.

Así mismo, dijo que todos los profesionales del sector de la salud necesitan de las mejores condiciones laborales, y anunció que se creará un sistema de formación continua con módulos especiales para profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares de la salud, directivos y ejecutivos.

En su discurso, el Presidente Santos manifestó que también es fundamental garantizar la transparencia en el servicio de salud.

'Otro punto muy importante es el de prohibir cualquier tipo de dádivas entre trabajadores de la salud y prestadores de este servicio o empresas farmacéuticas, como una medida de transparencia para el sector', concluyó el Mandatario.