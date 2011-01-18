ARCHIVO

El Congreso colombiano aprobó hoy el estado de emergencia económica, social y ecológica, decretado en diciembre pasado por el presidente Juan Manuel Santos para afrontar los desastres causados por las lluvias en el país y que al cierre del 2010 dejaba 312 muertos y más de 2,23 millones de damnificados.

El cuerpo legislativo consideró 'oportuna, procedente y necesaria' la medida, y que además el Gobierno cumplió con las exigencias plasmadas en la Constitución.

Pese a la aprobación, el Congreso hizo recomendaciones al Gobierno del presidente Santos en el sentido de someter a revisión y cambios el sistema de atención de desastres, sobre el que recae el manejo del tema.

Pidieron, igualmente, fuertes sanciones penales para quienes buscan beneficiarse de las ayudas sin ser damnificados o a quienes permitan esa conducta.

Señalaron que también es importante emprender o fortalecer programas para recuperar cuencas hidrográficas, como la de los ríos Cauca y Magdalena, los principales del país.

El acta de aprobación del Congreso engrosará los documentos que estudia la Corte Constitucional que examina el acto gubernamental y determinar si se ajustó o no a la Carta Magna.

Inicialmente, el pasado 7 de diciembre, el presidente colombiano decretó, por 30 días, la emergencia económica, social y ecológica y, posteriormente, el 6 de enero la extendió por 20 días más.

Al amparo de este estado de excepción, el Gobierno colombiano ha expedido cerca de 30 decretos que abarcan acciones en el sector salud, educación y transporte, con las que se busca hacerle frente a los desastres causados por las lluvias en Colombia.

Informes gubernamentales señalan que, al cierre de 2010, las dos temporadas de lluvias dejaron 312 muertos, 2,23 millones de damnificados y más de 60 desaparecidos.

Las precipitaciones también han ocasionado la inundación de más de 1,32 millones de hectáreas de uso agropecuario y han dañado decenas de carreteras y puentes, entre otras infraestructuras públicas.