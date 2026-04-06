El próximo miércoles se cumple un año de la tragedia de la discoteca Jet Set, un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo (República Dominicana), cuyo techo se desplomó la madrugada del 8 de abril de 2025, causando 236 muertos y más de 100 heridos.

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Agencia EFE Fotografía de rescatistas trabajando en la discoteca Jet Set este martes, en Santo Domingo (República Dominicana).

Una de las víctimas fatales fue Nelsy Milagros Cruz Martínez, gobernadora de la provincia dominicana de Monte Cristi, que fue quien alertó de la tragedia al presidente del país, Luis Abinader, justo antes de morir.

Cruz Martínez, hermana del exbeisbolista Nelson Cruz, falleció mientras era atendida en el Hospital General de la Plaza de la Salud de la capital dominicana, adonde fue trasladada tras resultar herida en el derrumbe.

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La política tuvo tiempo de dar la voz de alerta sobre el suceso al presidente de la república momentos después de que se produjera la tragedia y cuando se encontraba atrapada entre los escombros en los que quedó reducida la discoteca Jet Set.

Según informaron diarios locales en ese momento, la mujer ingresó al hospital con traumas múltiples, inestable hemodinámicamente y con sangrado. Al ser intervenida, se evidenció trauma por aplastamiento en región pélvica y una gran hematoma, entre otras lesiones graves.

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Cruz, que tenía 41 años de edad, había acudido a la discoteca a animar al conocido merenguero Rubby Pérez, quien también falleció por el desplome del techo del establecimiento.

Familia de Nelsy Cruz espera justicia

En entrevista con ‘Univision’, la hermana mayor de Nelsy Cruz Martínez contó que después de llamar al presidente de República Dominicana, la gobernadora se comunicó con su hermano Nelson Cruz para informarle de lo ocurrido en la discoteca.

Así que ella se enteró de la tragedia y de la muerte de Nelsy por su hermano Nelson.

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“Cuando él me dijo eso, me fui de rodillas y di gracias a Dios por el privilegio de haber sido su hermana”, recordó.

Por su parte, el padre de la política, Nelson Cruz, destacó el compromiso de su hija con el país al haber decidido avisar primero al presidente. También señaló que hoy le consuela que Nelsy “en el camino (al hospital) confesó que su salvador y redentor es Dios”.

Mientras que la madre de la gobernadora, Milagros Martínez, indicó que aún están a la espera de la decisión judicial sobre la demanda que su familia interpuso contra los dueños de Jet Set.

“Si el hombre aquí en la tierra no hace el trabajo, que es la justicia, que sea Dios que se encargue”, aseveró.

Ministerio Público dominicano solicitó juicio contra dueños de Jet Set

El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó este lunes enviar a juicio a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, por la tragedia del 8 de abril de 2025.

Después de que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenara el inicio formal de la audiencia tras dos aplazamientos, los fiscales hicieron un resumen del documento acusatorio, que contiene 156 páginas.

Durante años, los dueños del Jet Set realizaron obras en la infraestructura sin notificarlo a “ninguna” institución, “por lo que no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación de dicha edificación”, lo que, “constituye una inobservancia a la ley” y “una muestra de negligencia de parte de los mismos”, afirmaron los fiscales.

“Estas negligencias e imprudencias en la edificación y el manejo del Jet Set”, por parte de los acusados, “se mantuvieron de manera continua a lo largo de los años, manifestándose principalmente con el techo de la discoteca, el cual fue objeto de distintas intervenciones informales e instalaciones de elementos sin ningún tipo de evaluación especifica o especializada para medir su capacidad de carga”, añadieron.

Además, subrayaron, los imputados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.