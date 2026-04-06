Irán advirtió este lunes que ha comenzado “un efecto dominó de fuego” que nadie puede detener tras los ataques de Israel contra las principales instalaciones petroquímicas del país, a lo que aseguró responder con ataques contra Israel, Emiratos árabes Unidos y Kuwait.

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“Ahora ha comenzado un efecto dominó de fuego que nadie, excepto Irán, puede detener: Haifa (Israel), Fuyaira (Emiratos), Shuaiba (Kuwait) y…”, aseguró el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, a través de la red social UpScrolled.

La advertencia llegó después de que dos plantas petroquímicas del complejo Pars Sur, que alberga las mayores reservas mundiales de gas natural, fueran alcanzadas por bombardeos israelíes.

La Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas de Irán aseguró que la situación en este complejo está bajo control y que se están evaluando los aspectos técnicos y el alcance de los daños.

Irán ha respondido hasta ahora con reciprocidad a los ataques contra sus infraestructuras civiles e industriales, golpeando instalaciones en territorio israelí y aquellas vinculadas a Estados Unidos en países de Oriente Medio.