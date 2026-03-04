Aunque hubo una caída inesperada en la producción industrial de Corea del Sur en enero de 2026 debido a los crecientes riesgos geopolíticos, esto no indica un crecimiento más débil en el primer trimestre, ya que las exportaciones y la inversión se mantuvieron fuertes hasta febrero.

Leer màs: Capturan a un adulto y aprehenden a un menor por el asesinato de las dos adolescentes en Malambo

En ese sentido, expertos señalan que pudiera tratarse de una desaceleración temporal. Sin embargo, los precios más altos del petróleo y las correcciones significativas en los mercados financieros, en medio de los acontecimientos en Oriente Medio, plantean riesgos significativos para una recuperación en forma de K.

Por ejemplo, cabe señalar que aunque las exportaciones de chips del país asiático se mantuvieron robustas a principios de 2026, aumentando un 103% interanual en enero y un 161% en febrero, en realidad la producción disminuyó.

En cuanto a la comparación mes a mes, la producción de chips cayó un 4.4%, ajustándose en enero. Es decir, los volúmenes de exportación de estos dispositivos se mantuvieron relativamente estables o disminuyeron ligeramente.

Ver también: Una amiga y un taxista, claves en ubicación de menores barranquilleras en Bolívar

De acuerdo a la plataforma global de información económica y financiera CEIC, la construcción puede seguir siendo un gran ‘lastre’ para el crecimiento general, y advirtió que la producción de toda la industria cayó un 1.3%, siendo la construcción la que más disminuyó en un 11.4%.