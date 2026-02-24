El exembajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, conocido como Lord Mandelson, fue arrestado por la Policía Metropolitana de Londres tras ser sospechoso de mala conducta siendo funcionario público, relacionado a una investigación que lo vincula con el financista y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

El delito común de mala conducta en un cargo público, es una figura jurídica británica considerada compleja y poco frecuente, cuya pena máxima puede alcanzar la cadena perpetua.

De acuerdo a las autoridades, el dirigente laborista británico fue detenido el pasado lunes en su residencia ubicada en Regent’s Park, y trasladado a una comisaría londinense para ser interrogado por detectives especializados en delitos de corrupción pública y filtración de información sensible del Estado.

De acuerdo con los archivos estudiados por los investigadores, uno de los documentos enviados a Epstein habría sido un memorando confidencial redactado por un asesor especial del Ejecutivo británico en plena crisis financiera global.

¿Por qué fue arrestado Peter Mandelson?

La detención del exembajador se produjo luego de la revisión de correos electrónicos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que muestran, al parecer, que Mandelson habría compartido documentos gubernamentales confidenciales con Epstein en 2009, cuando ejercía como secretario de Comercio durante el gobierno laborista encabezado por Gordon Brown.

Dichos correos electrónicos sugieren que Epstein respondió preguntando: “¿Qué activos vendibles?”, lo que reforzó la sospecha de que información económica estratégica pudo haber sido compartida fuera de los canales oficiales.

Los documentos indican además que Mandelson habría advertido al pederasta sobre discusiones internas relacionadas con restricciones a las bonificaciones del sector bancario, y planes de rescate de la eurozona.

Libertad bajo fianza

Aunque Mandelson fue arrestado por el caso Epstein, quedó en libertad bajo fianza en la madrugada de este martes, es decir 10 horas después de su detención. Pudo establecerse que el exembajador salió de la comisaría alrededor de las 3:00 a. m., después de un interrogatorio de más de diez horas, centrado en su relación con el multimillonario pederasta estadounidense pederasta.

Según medios locales, la detención del veterano político laborista fue ejecutada por dos agentes de la Unidad de Delitos Especiales de la Met, que se lo llevaron en un vehículo camuflado, sin embargo, tras recobrar su libertad, Mandelson regresó a su domicilio, ubicado en el barrio de Camden, en Londres, sin escolta policial, de madrugada y en un taxi.