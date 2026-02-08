Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora en Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), fue excarcelado este domingo, informó su esposa, María Constanza Cipriani.

“Perkins Rocha está excarcelado con (medidas) cautelares muy estrictas. Ahora abogamos por la libertad plena”, manifestó Cipriani en su cuenta de X, sin dar más detalles.

El abogado fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, al cuestionar a esta institución por proclamar la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, sin publicar los resultados detallados.

Perkins rechazó, además, la convalidación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que confirmó los resultados proclamados del CNE a favor de la reelección de Maduro, en medio de cuestionamientos a esta victoria dentro y fuera de Venezuela.

Días antes de ser detenido, el opositor dijo que el procedimiento de convalidación del TSJ “no existe” en las leyes de Venezuela y que “nadie cree” en el CNE.

Su liberación se da en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Foro Penal -que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela- confirmó 11 excarcelaciones hasta las 15.00 hora local (19.00 GMT) de este domingo, pero indicó que se encuentra verificando otras.

Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la PUD, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.

El Gobierno afirma que el proceso de excarcelaciones se inició en diciembre de 2025 y desde entonces asegura que unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

Perkins fue detenido en agosto de 2024, en medio de una crisis política desatada tras la denuncia de fraude de la PUD contra el resultado que otorgó la reelección a Maduro en las presidenciales.

En septiembre de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Rocha, junto a los exdiputados Freddy Superlano -actualmente detenido- y Biagio Pilieri -excarcelado-, con la divulgación del “83,5 %” de las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio, que el oficialismo tilda de falsas.

Saab dijo entonces que los opositores estaban siendo investigados porque “avalaron”, “verificaron” y “divulgaron como real” la página web donde están las “actas” que recolectó la PUD a través de testigos y miembros de mesa en las presidenciales y que la coalición señala como prueba del reclamado triunfo de su líder, Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio.