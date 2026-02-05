La ONG Prisoners Defenders (PD) informó este jueves que al cierre de enero de 2026 se registró un total de 1.207 presos por motivos políticos en Cuba, diez más que el mes previo.

La organización, con sede en Madrid, recalcó en un comunicado que la cifra de presos actual es un “nuevo récord histórico” para la isla y, a su juicio, síntoma de “una dictadura que no pone freno a su abominable inhumanidad para perpetuarse”.

PD detalló que agregó 18 nombres a su listado -entre ellos dos jóvenes de 23 y 29 años que expresaron en redes su descontento con el Gobierno- y detalló que siete reclusos salieron de la cárcel “por el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta” y otro falleció “bajo custodia del Estado”.

La ONG celebró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara recientemente “medidas cautelares a favor del preso político Duannis Dabel León Taboada y de su madre, Yenisey Taboada Ortiz”.

El reporte mensual identificó a 463 personas con “patologías médicas graves” y 42 con problemas de salud mental, todos ellos “sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado”.

La oenegé añadió que 32 menores de edad siguen en la lista, de los cuales 16 “han sido ya condenados por sedición” con una pena media de cinco años de privación de libertad. La edad penal mínima en Cuba son los 16 años.

PD, uno de los referentes en el registro de presos por motivos políticos en Cuba, denunció que un total de 219 personas han sido condenadas por sedición, cuando en la mayoría de los casos participaron en protestas pacíficas.

Agregó que todos “ya han sido sentenciados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno”.

Desde julio de 2021, cuando se registraron en la isla las mayores protestas antigubernamentales en décadas, un total de 1.953 personas pasaron por la cárcel por motivos que PD define como políticos.