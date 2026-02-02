Un juzgado de Oslo dictó este lunes prisión preventiva de cuatro semanas para Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, quien fue arrestado el domingo debido a la supuesta comisión de nuevos delitos, antes de afrontar este martes un juicio por varios casos de violación y agresiones.

Leer más: ¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a Barranquilla?

El tribunal de primera instancia de la capital noruega accedió así a la petición de la policía y dictó prisión preventiva para Høiby hasta el 2 de marzo.

Marius Borg Høiby fue detenido por la policía el domingo por la noche y ha sido imputado por agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona.

“El tribunal considera que hay causa probable para la sospecha en los tres puntos. Es más probable que el imputado sea culpable que no culpable”, señaló en un escrito el tribunal, que apunta además a que hay peligro de que Høiby pueda cometir más delitos si sigue en libertad.

El abogado del acusado, Petar Sekulic, declaró al periódico ‘Dagbladet’ que aún no han decidido si apelará el fallo.

Ver también: Paso de frentes fríos de Norteamérica, la causa de fuertes precipitaciones en el Caribe colombiano

Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, ha sido acusado con anterioridad de 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas parejas mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria; y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

“Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años”, dijo el pasado 18 de agosto el fiscal, Sturla Henriksbø, al presentar la acusación.

Le sugerimos: Reportan emergencias por lluvias en Barranquilla: parte de la estructura de un edificio colapsó sobre un vehículo

El joven, que ha admitido tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos, ha reconocido sólo los delitos de violencia contra una mujer, amenazas a un hombre y haber transportado varios kilos de marihuana hace seis años.

El hijo de Mette-Marit había sido detenido tres veces hasta ahora desde que en agosto de 2024 fue retenido unas horas tras un incidente en el apartamento de una exnovia.