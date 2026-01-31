La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este viernes que un hombre con nacionalidad estadounidense y peruana fue excarcelado, un hecho que se produce en medio de un proceso de liberaciones que se anunció el pasado 8 de enero.

A través de X, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, precisó que se trata de Arturo Gallino Rullier, quien fue detenido el 29 de noviembre de 2025.

Gallino, quien permanecía recluido en la cárcel conocida como El Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), va en camino a Estados Unidos, precisó Romero.

Hasta el jueves, Foro Penal había confirmado en Venezuela la excarcelación de 302 presos políticos desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció la liberación de un “número importante” de personas, pocos días después del ataque de Estados Unidos en el país suramericano, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Varias ONG han aclarado que los presos políticos fueron excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad, tal como dijo el miércoles a EFE la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.

En este sentido, Tineo indicó que los presos políticos que han abandonado las cárceles en las últimas semanas enfrentan la prohibición de salir del país, de declarar a los medios sobre sus casos y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante los tribunales, entre otros.

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un proceso de excarcelación de un “número importante de personas”, sin precisar la cantidad y las condiciones de esta medida, por lo que varias ONG y familiares de presos políticos reclaman una lista que permita conocer quiénes son los beneficiados.

Esta semana, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que 808 personas han sido excarceladas desde “antes de diciembre”, sin precisar la fecha, y negó la existencia de presos políticos en el país suramericano.

No quedan estadounidenses presos

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela confirmó por medio de sus redes sociales que ya no quedan ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela con la liberación de Gallino Rullier.

“Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses *de los que se tenía conocimiento* que se encontraban detenidos en Venezuela. Si usted tiene información sobre algún otro ciudadano estadounidense que aún permanezca detenido, comuníquese con la Sección de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses a través de la información de contacto disponible en nuestro sitio web”, se lee en la publicación de la Embajada.