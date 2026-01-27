Un bebé de 12 días murió en el Hospital Al Rantisi, en la Franja de Gaza, debido al frío extremo, por lo que se eleva a once el número de niños fallecidos por hipotermia durante este invierno en el enclave palestino, donde no hay refugio adecuado para cientos de miles de desplazados forzosos.

Le puede interesar: La India y la Unión Europea cierran un acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones

El Ministerio de Sanidad de Gaza, en manos del Gobierno del grupo islamista Hamás, informó este martes en su comunicado diario de la muerte del bebé de 12 días, y señaló que, además, el lunes se registraron dos muertes y nueve personas heridas debido a los ataques de las fuerzas israelíes.

Mientras el frío y las lluvias se intensifican, los niños y las familias de Gaza se refugian en precarias estructuras, improvisadas y mal aisladas, en las que se enfrentan a fenómenos extremos con poca protección contra los elementos.

Vea aquí: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

Las condiciones del invierno, combinadas con el hacinamiento extremo y la falta de saneamiento y agua, están incrementando el riesgo de brotes de enfermedades, y las infecciones respiratorias agudas están en aumento, además de registrarse un número cada vez mayor de casos graves que requieren ingreso en unidades de cuidados intensivos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue apoyando a los centros de salud con medicamentos y equipamientos esenciales, y, con ayuda de otras organizaciones, proporcionará mantas, gorros para recién nacidos y mantas térmicas para los gazatíes, al tiempo que sigue pidiendo que pueda entrar ayuda sin ningún tipo de traba en la Franja de Gaza.

Lea también: Disputa entre carteles estaría detrás de masacre en el centro de México

Pese al alto el fuego que comenzó el 11 de octubre de 2025, Israel ha matado desde entonces a 488 gazatíes y ha herido a 1.350, según contabiliza el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Desde que Israel comenzó la ofensiva tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 han sido asesinados 71.662 gazatíes y 171.428 han resultado heridos.