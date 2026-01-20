La justicia francesa hizo públicas por primera vez las imágenes del asalto ocurrido en octubre pasado en el Museo del Louvre, uno de los recintos culturales más importantes del mundo.

Las grabaciones de seguridad muestran cómo un grupo de delincuentes ejecutó un robo planeado que dejó pérdidas estimadas en más de 88 millones de euros.

El material audiovisual fue difundido por la televisión francesa y forma parte del expediente judicial que investiga el caso. En las imágenes se observa cómo los asaltantes, con el rostro cubierto y utilizando chalecos reflectantes para pasar desapercibidos, ingresan al museo tras forzar una ventana de acceso.

🖼️🚨 Salen a la luz las primeras imágenes del histórico robo en el Museo del Louvre, en Francia.



Según la reconstrucción oficial, el robo ocurrió en la Galería de Apolo entre las 9:35 y las 9:39 de la mañana. En ese corto lapso, los ladrones rompieron varias vitrinas con herramientas eléctricas y sustrajeron piezas históricas de alto valor.

Entre las joyas robadas se encuentran collares, piedras preciosas y piezas únicas del patrimonio francés, incluyendo un collar de diamantes y esmeraldas que habría pertenecido a la emperatriz Marie-Louise, obsequio de Napoleón Bonaparte.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon del lugar en motocicletas de alta cilindrada, aprovechando el desconcierto generado entre los visitantes y el personal de seguridad.

La Fiscalía de París confirmó que en los días posteriores al asalto fueron detenidos varios sospechosos en distintos puntos de la región parisina. Uno de ellos fue capturado cuando intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto Charles de Gaulle.

Una de las pruebas determinantes fue el hallazgo de un casco abandonado en la escena, en el que se encontraron rastros de ADN que permitieron identificar a uno de los presuntos responsables.

Hasta el momento, cinco personas permanecen bajo custodia judicial, aunque las autoridades sostienen que solo uno habría participado directamente dentro de la galería.

La fiscal Laure Beccuau informó que, pese a los avances en la investigación, las piezas robadas aún no han sido recuperadas. No se descarta que hayan salido del país y que puedan encontrarse en el mercado negro internacional.