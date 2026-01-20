Una joven británica de 25 años fue al médico por un bulto que llevaba varios años creciendo en la zona frontal de su cuello, sin que aparentemente le causara molestias físicas, y salió con un diagnóstico devastador que le cambió la vida radicalmente de un momento a otro.

Lea: ¿Qué hacen los cibercriminales con la información que roban?

Se trata de Bethany Dodwell, cuyo testimonio fue recogido por la agencia de noticias ‘Kennedy News & Media’ tras la cirugía a la que tuvo que someterse para extirpar el tumor maligno que le fue detectado.

De acuerdo con el relato de la joven, fue en 2022 cuando notó por primera vez que un bulto sobresalía de su cuello, a la altura de la nuez de Adán. Entonces le comentó a su madre, sin darle casi importancia al asunto porque no sentía ninguna molestia, y continuó su vida con normalidad.

Lea: Los creativos memes que dejó la noticia de la ruptura amorosa entre Feid y Karol G

Con el paso de los meses y años el bulto no desapareció, sino que fue creciendo muy lentamente. Bethany Dodwell bromeaba con que se le había desarrollado la “manzana de Adán” más de lo normal para ser una mujer.

“Pensé que parecía una manzana de Adán”, dijo a ‘Kennedy News & Media’.

Pexels Imagen de referencia.

Durante tres años no consultó con ningún médico sobre el considerable tamaño que había tomado su nuez de Adán desde 2022. Pero su madre, en julio de 2025, se preocupó por el abultamiento y le sugirió que acudiera a un especialista para descartar problemas de salud.

Bethany fue con su médico de cabecera para que le hiciera un chequeo de su cuello, casi convencida de que todo estaba bien con su salud. El nódulo llamó la atención del profesional de la salud y decidió someter a la joven a una ecografía, pero esta resultó inconclusa.

Lea: Tres películas latinas optarán al Oso de Oro en la próxima edición de la Berlinale

La remitió entonces a otro especialista que optó por practicarle una biopsia y en septiembre de 2025 los resultados arrojaron un lamentable diagnóstico: cáncer de tiroides de grado cinco.

El centro médico académico sin fines de lucro Mayo Clinic explica en su sitio web que el cáncer de tiroides “es una proliferación de células que comienza en la glándula tiroidea, que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Esta glándula produce hormonas que regulan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso”.

La joven se enteró en ese momento que sí venía presentando síntomas de la enfermedad, como fatiga extrema y dificultad para respirar, pero no los identificaba como tal.

Lea: El actor Timothy Busfield será borrado de una película por denuncias de abuso sexual infantil

“Dormía más de 12 horas y aun así me sentía agotada. Pensé que era normal por mi trabajo”, sostuvo.

En diciembre pasado Bethany Dodwell fue operada para extirpar la tiroides y varios ganglios linfáticos de alrededor. “El tumor medía casi seis centímetros y los doctores creen que llevaba más de diez años desarrollándose”, dijo Bethany, según recoge ‘Mirror’.

Destacó que fue gracias a su mamá que acudió al médico y pudo descubrir la enfermedad. “No creo que yo misma me hubiera dado cuenta. (...) Si algo no se siente bien, hay que revisarlo. Aunque pienses que estás exagerando”, advirtió.