El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará este viernes, 23 de enero, una sesión especial sobre Irán, donde miles de personas han muerto por la violenta represión de las protestas de las últimas tres semanas.

La celebración de esta sesión fue solicitada por cinco países europeos (Alemania, Reino Unido, Israel, Moldavia y Macedonia del Norte) y obtuvo el apoyo de 21 de los 47 miembros actuales del Consejo, entre ellos España, Chile, Colombia, Francia, Italia, Japón y Países Bajos.

El Consejo de Derechos Humanos celebra habitualmente tres sesiones al año, que duran varias semanas, pero también convoca sesiones especiales ante determinadas emergencias, como ocurrió en noviembre cuando la asamblea debatió y condenó los abusos de derechos humanos perpetrados durante el asedio y conquista de la ciudad sudanesa de El Fasher.

La depreciación del rial, la moneda iraní, y una alta inflación de en torno al 40 % en el país han sido los detonantes de las protestas en Irán, en el que muchos manifestantes reclamaron el fin de la república islámica.

Las protestas se han producido en un contexto de advertencias de Estados Unidos, que ha alertado de graves consecuencias para Irán si las autoridades ejecutan a algunos de los miles de manifestantes detenidos.