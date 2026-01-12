Marien Rincón, una joven venezolana que tuvo que emigrar a Estados Unidos por la crítica situación de su país, recordó detalles sobre su experiencia en Venezuela antes de pertenecer a la marine estadounidense.

Leer más: Vuelve y juega: balacera en un bazar de Soledad deja múltiples heridos

Rincón, nacida y criada en Maracaibo, participó de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, cuando fuerzas especiales de la milicia estadounidense bombardeó puntos estratégicos de Caracas y se llevo al presidente depuesto de Venezuela, para juzgarlo en Nueva York por “narcoterrorismo”.

“Algún día ibas a caer. Se sabía que alguna vez dejarías de dormir tranquilo, como le hiciste a millones de madres, padres, hijas e hijos, presos políticos”, expresó Rincón en una publicación en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la marine venezolana señaló como vivió su experiencia en el país caribeño. “A mí me tocó experimentar tu caída desde el origen. Esto va por todos los venezolanos, por los que nos tocó salir de nuestro país, enfrentar marchas, colas, bombas lacrimógenas y persecuciones”, añadió en el post, que ha recibido cientos de reacciones.

Ver también: ‘Aventurero’: el éxito que convirtió a Yeison Jiménez en estrella de la Música Popular

“Soy Americana nacida y criada en Venezuela. Soy una de aquellas quienes luchó por tu libertad en las calles de Maracaibo, Zulia”, dijo la joven venezolana como parte del emotivo mensaje.

Instagram: @mariencrm Marine venezolana que participó en la captura de Nicolás Maduro.

Añadió en su post: “Soy Oficial en la Naval de los Estados Unidos. Y también soy partícipe de tu gran merecida captura. Creíste que te duraría toda la vida, PERO tenías a personas como YO, desde el núcleo de la flotilla, y desde el núcleo de mi ciudad y país natal, en tu contra”, enfatizó la mujer, lo que fue aplaudido por muchos internautas.