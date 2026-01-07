Zulma Guzmán, presunta culpable por la muerte de unas menores en envenenadas por talio en Bogotá, fue capturada el pasado lunes 6 de enero en Reino Unido.

“Si se lo van a llevar a él, me tienen que llevar a mí también”: Diosdado revela lo que dijo Cilia Flores durante la captura

EE. UU. intercepta a buque petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Diosdado Cabello, el nuevo objetivo de Estados Unidos tras la captura de Maduro

Ese mismo día fue enviada a una cárcel como medida de detención preventiva. Guzmán había salido del país solo diez días después de enterarse de que dos menores de edad fallecieron en Bogotá por haber ingerido unas frambuesas que contenían un metal tóxico.

Las autoridades perdieron rastro de ella hasta que, el 16 de diciembre, volvió a ser noticia en Londres cuando la encontraron en el río Támesis tras lanzarse al agua.

Sony Channel | Wikipedia Zulma Guzmán es recluida en Bronzefield, la cárcel de mujeres más grande de Europa

Pero cuando fue encontrada fue cobijada por la Ley de Salud Mental, lo que dejó en pausa la posibilidad de extraditarla a Colombia. Todo dependía de que fuera dada de alta tras ser tratada y evaluada por profesionales en el país europeo.

La Fiscalía colombiana señaló en un comunicado que la empresaria fue detenida por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido luego de que “fuera dada de alta por parte del personal médico del hospital donde se encontraba”.

Cortesía La Fiscalía colombiana señaló en un comunicado que la empresaria fue detenida por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido luego de que “fuera dada de alta por parte del personal médico del hospital donde se encontraba”.

Tal como lo anticipó el ente judicial, la mujer fue presentada ante el Tribunal de Westminster para notificarla del inicio del trámite de extradición en su contra.

Cabe recordar que la Fiscalía remitió a las autoridades británicas un documento de 15 páginas en el que se expone la investigación correspondiente, así como una orden de captura emitida por un juzgado de control de garantías de Bogotá, con el fin de sustentar la solicitud formal de extradición.

Con conocimiento de esto, la jueza de distrito, Sarah Turnock, ordenó que Guzmán sea llevada a un centro carcelario como medida preventiva de detención en lo que avanza el caso y las respectivas diligencias para que vuelva a Colombia a comparecer.

Compañeras peligrosas con quien Zulma Guzmán comparte prisión

Así las cosas, según conoció el medio británico The Sun, Guzmán fue trasladada al HMP Bronzefield, una prisión situada en las afueras de Ashford, Surrey. Se trata de una cárcel privada, inaugurada en 2004, que recibe únicamente a mujeres adultas y jóvenes.

⚠️ WARNING: This post contains extremely graphic descriptions of fatal child neglect.



Runaway aristocrat Constance Marten & her rapist partner Mark Gordon have each been sentenced to 14 years in prison for killing their newborn baby, Victoria, who they left to die in a freezing… pic.twitter.com/So0vNN4iiC — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 15, 2025

Este centro carcelario es reconocido por ser la prisión femenina más grande del continente europeo. Bronzefield es una de las tres prisiones en Reino Unido que recibe reclusas de “categoría A”, es decir, de alta seguridad, aunque también les abre la puerta a mujeres que son condenadas por tribunales en calidad de prisión local.

La instalación cuenta con aproximadamente 140 agentes de custodia penitenciaria, entre hombres y mujeres.

Allí permanecerá la empresaria colombiana hasta que quedé en firme la extradición, misma que distintas autoridades señalan que sucederá muy pronto.

Lucy Letby, condenada por el asesinato de 7 bebés

En la misma cárcel también está Lucy Letby, condenada por el asesinato de 7 bebés; Y Jennifer Johnson, condenada por perjurio en el caso de los asesinatos de “Babes in the Wood”.

Asimismo, se encuentra Constance Marten, la aristócrata británica condenada por asesinar a su bebé junto a su novio.