A tres días de la polémica operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el chavismo ha consolidado su respaldo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora al frente del Ejecutivo interino en Venezuela. Rodríguez afirmó que “no hay agente externo” dirigiendo al país desde el arresto de Maduro.

El pasado sábado 3 de enero, fuerzas especiales de Estados Unidos realizaron un ataque relámpago en diversos puntos de Caracas y otras zonas clave del país. En medio de esa acción, Maduro y Flores fueron capturados y trasladados a Nueva York, donde comparecieron ante una corte federal acusados de narcoterrorismo y otros delitos, incluidos cargos por tráfico de cocaína y posesión ilegal de armas.

Tanto él como su esposa se han declarado no culpables ante la justicia estadounidense.

Por otro lado, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró este martes que la incursión estadounidense no tenía inicialmente como objetivo a Cilia Flores.

“A Cilia no se la iban a llevar, se llevaban solo al presidente Nicolás Maduro y Cilia se plantó y dijo: ‘Si se lo van a llevar a él me tienen que llevar a mí también’. Es de lo que está hecha la mujer venezolana, de coraje, de entrega, de dedicación, de saber de dónde está parada”

Durante su discurso, Cabello también se refirió al futuro de Maduro en Venezuela, comparó la situación con la muerte del expresidente Hugo Chávez. “Nosotros perdimos físicamente al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar”.