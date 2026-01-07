El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, no ha dejado de dar noticias sobre el rumbo que tomará Venezuela.

Incluso el pasado lunes, en un discurso ante legisladores en Washington, Trump calificó al exmandatario como “un tipo violento” y afirmó que habría matado millones de personas durante su tiempo en el poder.

Trump también señaló que en Caracas existe una “cámara de tortura” que, según él, está siendo desmantelada tras la caída del régimen chavista. Aunque no especificó directamente a qué instalación se refería, sus comentarios fueron interpretados en el contexto de denuncias previas sobre centros de reclusión como El Helicoide, ampliamente señalados por organizaciones de derechos humanos como lugares donde se han cometido torturas y tratos inhumanos contra presos políticos.

Trump también señaló que en Caracas existe una "cámara de tortura" que, según él, está siendo desmantelada tras la caída del régimen chavista.

Muertes de opositores y denuncias de tratos crueles en El Helicoide

Uno de los casos más denunciados en el marco de la represión política en Venezuela fue el del exgobernador opositor Alfredo Díaz, quien falleció en prisión en diciembre de 2025 tras más de un año detenido y aislado.

Su hija y defensores de derechos humanos documentaron que Díaz sufría problemas de salud graves, incluyendo desmayos, falta de oxígeno y dolores intensos, y recibía atención médica insuficiente durante su encierro. Organizaciones como Foro Penal han señalado que esta muerte forma parte de un patrón similar a otras ocurridas en los últimos meses.

Desde noviembre de 2024, se registran al menos seis fallecimientos de opositores mientras estaban privados de libertad, todos vinculados con la crisis poselectoral que siguió a los comicios de julio de ese año. Defensores legales y familiares han denunciado que estas muertes incluyen negación de atención médica, aislamiento prolongado y condiciones de detención degradantes.

Así luce El Helicoide

El interior de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, es descrito por exdetenidos y organizaciones de derechos humanos como un espacio sombrío, estrecho y muy deteriorado.

Dicen que las celdas y habitaciones, donde son recluidos los detenidos suelen ser muy pequeñas, sin ventilación natural y con luz artificial constante.

Asimismo, exreclusos han ayudado a crear recorridos virtuales que muestran pisos húmedos, excrementos, insectos, y agua filtrándose, lo que refleja falta de higiene y escaso mantenimiento.

Han denunciado que hay olores fuertes, presencia de moscas y cucarachas, pasillos estrechos y poca luz, especialmente en las zonas inferiores o más alejadas de las áreas administrativas.